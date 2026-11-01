Bakan Çiftçi’den Güvenlik Toplantısı paylaşımı: “1545 şüpheli tutuklanmıştır”

Toplantımızda ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projeleri ve operasyonel stratejilerimizi ele alarak, organize suç örgütlerinin hareket alanını daraltmaya yönelik yol haritamızı değerlendirdik. Hedefimiz nettir, suç örgütlerinin yalnızca mensuplarını değil, onları ayakta tutan bütün yapıları da etkisiz hale getirmek. İstanbul'da da ülkemizin dört bir yanında da milletimizin huzuruna ve güvenliğine kasteden suç örgütleriyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!