Bakan Çiftçi: Kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7’si aydınlatıldı

Bakan Çiftçi, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da beraberinde Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile İçişleri Bakanlığı daire başkanları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Konya'daki operasyonel birimlerin müdürleri, emniyet, jandarma personeli ve bazı kaymakamlar ile Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi. Çiftçi, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dün İstanbul'da gerçekleştirdikleri toplantının bir benzerini bugün Konya'da oldukça geniş kapsamlı bir şekilde tamamladıklarını söyledi. Asayiş olayları başta olmak üzere organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla, siber suçlarla, terörle, düzensiz göçle mücadele ve trafik olaylarını masaya yatırdıklarını aktaran Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğünün ve İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu sunumlar ve verdikleri bilgiler neticesinde Konya'nın huzur şehri olduğunu bir kez daha gözlemlemiş olduklarını belirtti.

"2002 YILINDAN BUGÜNE KADAR BÜTÜN TÜRKİYE'DE İŞLENMİŞ OLAN 'KASTEN ÖLDÜRME OLAYLARININ YÜZDE 97,7'Sİ AYDINLATILMIŞ DURUMDA"



Konya'daki asayiş olaylarını değerlendiren Çiftçi, geçmiş 5 yılın ortalamasıyla bu yılın 10 aylık rakamlarını karşılaştırdıklarında kişilere karşı işlenen suçlarda Konya'da yüzde 14'lük bir düşüş gördüklerini belirterek, şöyle konuştu: "Yine aydınlatma oranlarına baktığımız zaman kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,7'lik bir aydınlatma oranına ulaştığımızı da görüyoruz. Bunun manası şu, Konya'da kişilere karşı işlenen suçların neredeyse tamamı aydınlatılıyor. Faili meçhul veya faili firar herhangi bir olay olmuyor. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 32,5'lik bir azalma var. Bu da bizi son derece memnun etti. Aydınlatma oranları da mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 97,7'ye ulaşmış durumda. Yani hem kişilere karşı işlenen suçlarda hem de mal varlığına karşı işlenen suçlarda çok güzel bir aydınlatma oranı var. Burada bizi tek endişeye sevk eden, sadece Konya'da değil, bütün Türkiye'de dolandırıcılık suçlarındaki artış. Bununla ilgili bu hafta içerisinde Sayın Adalet Bakanımızla bir araya geldik. Dolandırıcılık suçlarıyla mücadele konusunda DOLUNAY projemizi tekrar masaya yatırdık. Kendisine bir sunumda bulunduk. Bu konuda, dolandırıcılık suçlarıyla mücadele konusunda hem İçişleri Bakanlığı olarak hem de Adalet Bakanlığı olarak inşallah önümüzdeki günlerde Meclisimizde bir yasal düzenleme de olacak. Bununla ilgili son hazırlıkları tamamladık ve yasa teklifini Meclisimize Adalet Bakanlığımız kanalıyla sevk etmiş olacağız. Bununla beraber dolandırıcılık suçlarında da bir azalma olacağını ümit ediyoruz. Yasal düzenleme bu manada çok önemli."