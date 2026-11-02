Haberler

Gündem Haberleri

Cezaevinde gergin anlar! Emir Sarıgül'den İmamoğlu'na sert çıkış: Sahtekarsınız lan hepiniz!

Cezaevinde gergin anlar! Emir Sarıgül'den İmamoğlu'na sert çıkış: Sahtekarsınız lan hepiniz!

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Emir Sarıgül’ün, aynı kurumda barındırılan Ekrem İmamoğlu ile avukat görüş alanında sözlü atışma yaşadığı öne sürüldü. Yeni Parti lideri Özgür Özel ile ilgili ifadesiyle gündeme gelen Emir Sarıgül’e cezaevinde görüş sırasında karşılaştığı Ekrem İmamoğlu’nun “Özgür Özel’i satmışsınız” dediği, Emir Sarıgül’ün ise “Konuşma lan sahtekar, sahtekarsınız lan hepiniz" diye karşılık verdiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 20:53 Son Güncelleme: 02 Kasım 2026 21:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, Yeni Parti lideri Özgür Özel ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Sarıgül ifadesinde "Babam Mustafa Sarıgül tarafından Yeni Partiye verilmiş birtakım paralarla ilgili de bildiklerim vardır. Bunları da anlatmak istiyorum. Öncelikle Yeni Partinin kuruluş aşamasında, partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı Ankara'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum. O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Ben milletvekillerinin isimlerini bilmiyorum.