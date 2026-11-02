Yeni nesil suç örgütlerine 190 operasyon

Yeni nesil suç örgütlerine 190 operasyon
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin tüm yönleriyle ele alındığı Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve ilgili yöneticilerin katıldığını aktaran Çiftçi, suç örgütlerine yönelik operasyonları değerlendirdiklerini ifade etti. Bakan Çiftçi şunları kaydetti: "2026 yılı içerisinde İstanbul'da, TCK'nin 220. maddesi kapsamında yeni nesil suç örgütlerine yönelik 190 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 67 şüpheli yakalanmış, 1545 şüpheli tutuklanmıştır. Yürüttüğümüz kararlı mücadele neticesinde, İstanbul'daki ev ve iş yeri kurşunlama olaylarında geçen yıla göre yüzde 49 azalma sağlanmıştır. Meydana gelen kurşunlama olaylarının yüzde 93,5'i aydınlatılmıştır."

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MUSTAFA ÇİFTÇİ

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