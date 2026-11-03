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  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin anlamlı paylaşım

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin anlamlı paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten AK Parti’nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin anlamlı paylaşım
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümü ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Tarihi 3 Kasım'dan bu yana yazılan her başarı sayfasında milletimizin teri, duası ve sarsılmaz desteği var. Her rengiyle, her vatandaşıyla kucaklaşan Türkiye'nin AK Partisi, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle omuz omuza, tarihin ve geleceğin huzurunda aynı inançla haykırıyoruz: Bu yol milletin yoludur, yürüyüşümüz daim olsun…" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÖMER ÇELİK #AK PARTİ

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