Başkan Erdoğan’dan 3 Kasım mesajı: "Milletimizin hizmetkarı olduk"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle aziz milletimizin hizmetkârı olduk. Âşığı olduğumuz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık. AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkârı olduk; "Her Şey Türkiye İçin" durmadan, duraksamadan çalıştı. İnşallah ülkede daha güzel hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye'yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolculukta doğumların da bilincindeyiz. Allah'ın izniyle âşığımızda bu millete, sevdalısı olduğumuz yerde bu hizmete devam ediyoruz

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör