Türkiye’nin nükleer enerji rüyası böyle gerçeğe dönüştü! Berat Albayrak ’sadece izleyemeyiz’ diyerek işareti vermişti

Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirme ve dışa bağımlılığı azaltma hedefleri doğrultusunda nükleer enerji alanındaki çalışmaları sürüyor. Güney Kore ile imzalanan finansman işbirliği mutabakatı ise Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunda atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

GÜNEY KORE İLE NÜKLEER ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısında, "Türkiye Nükleer Enerji şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı iş birliğimiz için önemli bir zemin teşkil ediyor." dedi.

AKKUYU TEK BAŞINA TÜRKİYE'NİN YÜZDE 10 ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Dünyada 32 ülkede 441 nükleer reaktör işletmede olup, 17 ülkede 53 nükleer reaktör de inşa halinde. Akkuyu da bunlardan biri. Nükleer santrallerde üretilen elektrik, dünya elektrik arzının yaklaşık %10'una denk gelirken, Akkuyu da Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

BERAT ALBAYRAK NÜKLEER VİZYONU ŞEKİLLENDİRMİŞTİ

Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 2030'a kadar üç nükleer santrali devreye alma hedefi olduğunu bildirmiş ve Türkiye'nin nükleer enerji vizyonunu çizmişti.

Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde; enerji bağımsızlığı yolunda Türkiye'nin nükleer enerjide atacağı adımların tohumlarını işte bu sözlerle başlattı:

"Nükleer enerji gerek kapasite, gerekse de verimlilik yönünden Türkiye'nin arz güvenliği açısından çok önemli bir rol oynayacak. Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim şartlarına bağlı kalmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz."

"65 YILLIK RÜYA: NÜKLEER ENERJİ"

Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının önünü açan kritik hamleleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" adlı kitapta çarpıcı anlatımlarla yer buldu.

Kitabın, "65 Yıllık Rüya: Nükleer Enerji" ara başlıklı bölümünde Bakan Albayrak, nükleer enerjideki kararlı duruşunu açıkça belirtmiş, nükleer enerjinin verimliliğini vurgulamıştı.

İşte o dikkat çeken ifadeler:

1. Türkiye'nin rahmetli Adnan Menderes ile 1956 yılında başlayan nükleer yolculuğu hep engellendi, ertelendi. Ciddi bir direnç ile karşılaştı. 70 yıldır tüm dünya bu projeleri yapıyor. Yıllardır herkese 'helal' olan bir teknoloji Türkiye'ye 'haram' deniliyorsa, orada bir yanlışlık var demektir ve bu konuda durup düşünmek gerekir.

2. Güvenlik endişesini öne sürerek eylemler organize eden ve ortalığı ayağa kaldıranlar, 1977 yılında yapılan eski nesil teknolojisiyle teknik ömrünü 2005 yılında tamamlamasına rağmen hâlâ faal olan, sınırımızdan sadece 16 kilometre uzaklıktaki Ermenistan Metzamor santralinin bölgemiz ve dünya için oluşturduğu büyük tehdide karşı neden eylem yapmazlar.

3. Farklı lobiler ne söylerse söylesin, Türkiye'nin nükleere sahip olması şarttır. Bakanlığım döneminde bu konuda hiç taviz vermeden projelerin önünü açtık ve çok şükür bugün Akkuyu'da yükselen inşaatı gururla izliyoruz. İnşallah 2023 yılında da elektrik üretimi başlayacak.

Bakan Albayrak: Nükleer enerji Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak

4. Fransa bugün elektriğinin yüzde 80'ine yakınını nükleerden elde ediyor. Bunları göz ardı ederek, ülkemizi popülist söylemlerle, böylesine önemli bir teknolojide sadece izleyici konumuna düşüremeyiz.

5. Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi 70'lerde gündeme gelmiş bir proje fakat birçok engel dolayısıyla askıda kalmış ve yapılamamıştı. 1974 yılında Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu arazisinin nükleer santral için uygunluğu kabul edilmiş. Uzun yıllar sonra santralin inşası için 2010 yılında Türkiye ve Rusya arasında imzalar atıldı.

6. Biz mevzuat ve organizasyonel altyapıyı oluşturup süreci hızlandırdık. Hukuki hazırlıkları, gerekli onayları ve bürokratik süreçleri ivedilikle bitirdik. Haziran 2017'de elektrik üretim lisansının verilmesi ve Ekim 2017'de inşaat izninin çıkarılması ile bakanlığım döneminde çok önemli aşamalar kaydedilmiş oldu. Bu adımlar ile projenin önü açıldı ve inşaatın başlamasının önünde onlarca yıldır duran engeller kaldırıldı. Nisan 2018'de iki ülke devlet başkanlarının katılımıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinin temel atma töreni yapıldı. 65 yıllık rüya gerçeğe dönüştü.

7. Santral 4.800 MW kurulu güç kapasitesinde olacak. Yılda 35 milyar kWh elektrik üretimi ile ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde onunu tek başına karşılayacak. Proje, 20 milyar dolarlık yatırım bedeli ile Cumhuriyet tarihimiz boyunca bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük proje olacak. Yani, ekonomisi ve sanayisi her yıl hızla büyüyen ülkemiz için çok büyük ve çok önemli bir yatırım… Yalnız bizlerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi değil gelecek nesillerimizin de enerji ihtiyacını karşılayacak.

AKKUYU NGS ELEKTRİĞİ GELİYOR

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinde, ikinci devre ekipmanlarının dayanıklılığını kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen hidrolik testler tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da açıklanacak Milli Enerji 2040 Vizyonu'nun merkezinde elektrikleşmenin olacağını belirterek, "Türkiye'deki ekonominin bütün alanlarında elektriğin daha yoğun olarak kullanılacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına nasıl gideceğini ortaya koyduğu çok kapsamlı bir planı açıklayacağız." dedi.

Bakan Bayraktar, 2027'den itibaren Türkiye'de Akkuyu elektriğinin kullanılacağını ifade etti.