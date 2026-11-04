Bakan Çiftçi, İtalyan mevkidaşı Piantedosi ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İtalya İçişleri Bakanı değerli mevkidaşım Sayın Matteo Piantedosi ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, terörle mücadele, yeni nesil organize suç örgütleri ve suçluların iadesi başta olmak üzere güvenlik alanındaki ortak gündemimizi ele aldık. Sınır aşan tehditlerle mücadelenin güçlü bir uluslararası dayanışma ve etkin işbirliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda; Akdeniz'de düzensiz göçle mücadelede ortak çalışmaların geliştirilmesi, terör örgütlerinin finansman ve propaganda faaliyetlerinin engellenmesi ve İtalya'da bulunan yeni nesil suç örgütlerinin elebaşları ile üyelerinin ülkemize iadesi konusundaki beklentilerimizi paylaştık."

'ORTAK SORUŞTURMA VE ARAŞTIRMA EKİPLERİ KURULMASINI ÖNERDİ'

İtalyan mevkidaşının önerisine de değinen Çiftçi şöyle devam etti:

"İtalyan mevkidaşımız da ülkesindeki yeni nesil suç örgütlerine karşı kararlı bir tutum sergileyeceklerini belirterek, bu suç ağlarıyla daha etkin mücadele için ortak soruşturma ve araştırma ekipleri kurulmasını önerdi. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerimiz doğrultusunda terörle ve organize suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya ile güvenlik alanındaki işbirliğimizi somut adımlarla daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri ve yapıcı görüşmeleri dolayısıyla değerli mevkidaşım Sayın Matteo Piantedosi'ye teşekkür ediyorum."