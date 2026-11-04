Bakan Çiftçi'den eski bakan ve emekli valilere ziyaret: Rabbim, büyüklerimize hayırlı ömürler nasip eylesin"

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devletimize ve aziz milletimize yıllarca emek vermiş kıymetli büyüklerimizle gönül bağlarımızı güçlü tutmaya, tecrübelerinden istifade etmeye önem veriyoruz. Bu vesileyle daha önce İçişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Bakanı olarak görev yapan Sayın Murat Başesgioğlu'nu ve emekli Valimiz Sayın Osman Derya Kadıoğlu'nu Bakanlığımızda misafir ettik. Emekli Mülkiye Başmüfettişimiz ve Sayıştay Üyemiz Sayın Yakup Güneri ile emekli Valimiz Sayın Fikret Güven'in de kapılarını çalarak hâllerini hatırlarını sorduk, kendileriyle hasbihâl ettik. Makamlar ve vazifeler gelip geçer; geriye gönüllerde bırakılan güzel izler kalır. Bizim devlet geleneğimizde vefa, geçmişin emeğini unutmamak ve büyüklerimizin hatırını daima aziz tutmaktır. Rabbim, kıymetli büyüklerimize sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip eylesin."