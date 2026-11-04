﻿Eski CHP’li meclis üyesi İmam Hatiplileri hedef aldı: Keşke hiçbiri açılmasaydı

Arnavutköy'de CHP'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs, belediye meclisinin Kasım ayı 1. oturumunda imam hatip okulları ve öğrencilerine yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

Örs'ün sözleri, eğitimde imkânların geliştirilmesine yönelik bir eleştirinin ötesine geçerek doğrudan okulların varlığını hedef aldı. İmam hatiplerin kapalı kalmasını isteyen bu yaklaşım, öğrencilerin okul kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı 28 Şubat döneminin yasakçı anlayışını hatırlattı.

"Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı."

AÇTINIZ NE OLDU?

Örs, okullara yönelik sözlerinin ardından bu kez öğrencileri aşağılayan ifadeler kullandı.



Örs, şunları söyledi:

"Açtınız ne oldu? Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımızın hepsi imam hatipte."

Örs, imam hatipli öğrencileri "okuma niyeti olmayan" ve "aklı fikri boş işlerde olan" sözleriyle aşağılayarak doğrudan hedef aldı. Okulların kapalı kalmasını isteyen Örs'ün öğrencileri de hedef alan sözleri, büyük tepki topladı.