Eski CHP'li meclis üyesi İmam Hatiplileri hedef aldı: Keşke hiçbiri açılmasaydı
Arnavutköy'de Eski CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Örs'ten İmam Hatip öğrencileri ile ilgili söylediği sözlerle tepki çekti. Örs, imam hatip okullarına yönelik, "Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı." skandal ifadeler kullandı.
Arnavutköy'de CHP'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs, belediye meclisinin Kasım ayı 1. oturumunda imam hatip okulları ve öğrencilerine yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.
HADSİZ SÖZLERLE İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALDI:
İmam hatip okullarının varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Örs, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Eski CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Örs, hadsiz sözlerle imam hatipleri hedef aldı: "Keşke hiçbiri açılmasaydı" | Video
"Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı."
Örs'ün sözleri, eğitimde imkânların geliştirilmesine yönelik bir eleştirinin ötesine geçerek doğrudan okulların varlığını hedef aldı. İmam hatiplerin kapalı kalmasını isteyen bu yaklaşım, öğrencilerin okul kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı 28 Şubat döneminin yasakçı anlayışını hatırlattı.
AÇTINIZ NE OLDU?
Örs, okullara yönelik sözlerinin ardından bu kez öğrencileri aşağılayan ifadeler kullandı.
Örs, şunları söyledi:
"Açtınız ne oldu? Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımızın hepsi imam hatipte."
Örs, imam hatipli öğrencileri "okuma niyeti olmayan" ve "aklı fikri boş işlerde olan" sözleriyle aşağılayarak doğrudan hedef aldı. Okulların kapalı kalmasını isteyen Örs'ün öğrencileri de hedef alan sözleri, büyük tepki topladı.