Bakan Çiftçi: “Suudi Arabistan’a saldırılar bölgesel istikrarı sarsan tehlikeli bir boyut kazandı”

Bakan Çiftçi, bölgesel güvenlik işbirliğinde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine işaret ederek "Bu anlayışın bir tezahürü olan 'Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması' da bölgemizde güvenlik ve istikrara en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde imzalanmıştır. Ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkilerin bir uzantısı olan bu anlaşma, bölgesel sahiplenme, işbirliğine dayalı güvenlik ve kapsayıcılık ilkelerini temel almaktadır." diye konuştu.

ÜÇLÜ İÇİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI ÖNERİSİ



Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ruhunu iç güvenlik alanına da yansıtarak ortak tehditlere karşı bakanlıklar arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmeyi arzu ettiklerini belirten Çiftçi, "Sizler de uygun görürseniz ilerleyen süreçte Pakistan ile istişare ederek üç ülkenin İçişleri Bakanları olarak üçlü bir toplantı gerçekleştirebiliriz. Bu vesileyle organize suçlar, yeni nesil suç örgütleri, narkotik suçlarla mücadele, terörün ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile sınır güvenliği gibi alanlarda işbirliği çerçevemizi daha da geliştirebiliriz." dedi.



"BU YIL 669 ORGANİZE SUÇ ÇETESİNİ ÇÖKERTTİK"



Çiftçi, terör ve organize suçla mücadelede, suçu henüz oluşmadan engellemeyi ve riski kaynağında bertaraf etmeyi esas alan bir strateji izlediklerinin altını çizdi. Siber ortamda işlenen suçlara karşı da benimsedikleri "sıfır tolerans" anlayışından taviz vermediklerini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti: "Dijital teknolojilerden faydalanan ve sınır aşan bağlantılar kurarak, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı, yasa dışı silah ticareti, suç gelirlerinin aklanması gibi farklı birçok alanda suç işleyen yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılığın somut bir göstergesi olarak bu yıl 669 organize suç çetesini çökerttik. Bununla birlikte, bu suç örgütlerinin internet ve yapay zekadan faydalanarak, küresel ölçekte şebekeler kurduklarını ve yöntemlerini anlık olarak değiştirebildiklerini görüyoruz. Bu nedenle küreselleşen suç olgusuna karşı kesin sonuç alabilmenin ancak güçlü bir uluslararası işbirliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz."



"İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"



Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele alanındaki mevcut anlaşmalara da değinerek "Uyuşturucu aile yapımızı bozan bir tehdit olarak kalmayıp organize suç ağlarını büyütmekte ve terör örgütlerine finansman sağlamaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığı güzergahları, uluslararası suç ağları ve bölgesel istikrarsızlık birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin bu alandaki mücadelesi bölgesel ve küresel güvenliğe de katkı sunmaktadır. Bu çerçevede, Suudi Arabistan ile 2005'te imzaladığımız Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması ahdi zemininde ilerleyen ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." diye konuştu. Kolluk Eğitimi İşbirliği Anlaşması'nın da Dışişleri Bakanlığında değerlendirilme sürecinde olduğunu ifade eden Çiftçi, bu anlaşmanın, hayata geçirildiğinde işbirliklerine güçlü bir ivme kazandıracağını dile getirdi. Çiftçi, terörle mücadelede bölgesel işbirliğinin önemiyle ilgili, "Mekke Anlaşması'nın 5. maddesinde de terörün her türüne karşı, operasyonel düzey dahil, işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yapacağımız ortak çalışmalar ile gerek ülkelerimizde gerekse bölgemizde huzurun tesisi noktasında emin adımlarla yürüyebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



DÜZENLİ VE DÜZENSİZ GÖÇ



Düzensiz göçle etkin mücadelenin, düzenli göç kanallarının açık, güvenli ve işler tutulmasından geçtiğine inandıklarını belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"Ülkemize turizm, ticaret, yatırım, çalışma ve eğitim amacıyla gelen yabancıların işlemlerini, güvenlikten ödün vermeden hızlı ve etkin biçimde yürütüyoruz. Bu kolaylaştırıcı yaklaşımı, ülkemize yasal yollarla gelen ve ülkemizde ikamet eden Suudi kardeşlerimize yönelik uygulamalarımızda da özenle sürdürüyoruz. Suudi Arabistan vatandaşlarının ikamet izinleri mevzuattaki en üst sınırdan düzenlenmekte, 8 yıl ve üzeri yasal ikameti olanlar ise süresiz olan uzun dönem ikamet iznine yönlendirilmektedir. Hedefimiz, karşılıklı seyahatleri ve düzenli insan hareketliliğini daha da kolaylaştırırken bu süreçlerin güvenli ve etkin biçimde yönetilmesini sağlamaktır." Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında köklü dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu ifade ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine önem verdiklerini ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taraf ülkeler açısından olumlu ve yararlı sonuçlar doğuracağını vurguladı.