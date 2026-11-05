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  • Bakan Çiftçi: “Suudi Arabistan’a saldırılar bölgesel istikrarı sarsan tehlikeli bir boyut kazandı”

Bakan Çiftçi: “Suudi Arabistan’a saldırılar bölgesel istikrarı sarsan tehlikeli bir boyut kazandı”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ile bir araya geldi. Bakan Çiftçi görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkilere ve stratejik ortaklığa dikkati çekerken, Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların, bölgesel istikrarı daha da sarsan tehlikeli bir boyut kazandığını söyledi.

Bakan Çiftçi: Suudi Arabistan’a saldırılar bölgesel istikrarı sarsan tehlikeli bir boyut kazandı
AA AA
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği, bölgesel gelişmeler, terör ve organize suçlarla mücadele, kolluk eğitimi, göç ve sınır yönetimi alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Görüşmede, Suudi Arabistan'da havalimanlarına yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Çiftçi, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkilere ve stratejik ortaklığa dikkati çekti.

Bakan Çiftçi: “Suudi Arabistan’a saldırılar bölgesel istikrarı sarsan tehlikeli bir boyut kazandı”

Çiftçi, "Suudi Arabistan'ı derin tarihi ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz bir devlet olarak görüyoruz. Liderlerimizin ortaya koyduğu samimi ve güçlü iradeyle, ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkilerin her alanda derinleştiğini müşahede ediyoruz. Bilhassa Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi ile somutlaşan stratejik ortaklığımızı daha ileriye taşımak adına, Bakanlığımızın görev alanına giren her konuda işbirliğine hazırız." açıklamasını yaptı. Çiftçi, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun yanı sıra İran merkezli gerilim ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ilişkin Türkiye'nin yaklaşımını aktardı.

Bakan Çiftçi: “Suudi Arabistan’a saldırılar bölgesel istikrarı sarsan tehlikeli bir boyut kazandı”

Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik tehditlerin bölgesel istikrara etkisine de değinen Çiftçi, "28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerini hedef almasıyla tırmanan gerilimi derin bir endişeyle takip ettik." ifadesini kullandı. Çiftçi, bu süreçte Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırıların, bölgesel istikrarı daha da sarsan tehlikeli bir boyut kazandığını söyledi. Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve ekonomik altyapısını doğrudan hedef alan bu saldırıları kabul etmelerinin mümkün olmadığına dikkati çeken Çiftçi, "Yaşanan gelişmeler, bölge ülkeleri olarak güvenliğimizi ortak bir anlayışla ele almamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Çiftçi: “Suudi Arabistan’a saldırılar bölgesel istikrarı sarsan tehlikeli bir boyut kazandı”

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI


Bakan Çiftçi, bölgesel güvenlik işbirliğinde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine işaret ederek "Bu anlayışın bir tezahürü olan 'Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması' da bölgemizde güvenlik ve istikrara en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde imzalanmıştır. Ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkilerin bir uzantısı olan bu anlaşma, bölgesel sahiplenme, işbirliğine dayalı güvenlik ve kapsayıcılık ilkelerini temel almaktadır." diye konuştu.

Bakan Çiftçi: “Suudi Arabistan’a saldırılar bölgesel istikrarı sarsan tehlikeli bir boyut kazandı”

ÜÇLÜ İÇİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI ÖNERİSİ


Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ruhunu iç güvenlik alanına da yansıtarak ortak tehditlere karşı bakanlıklar arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmeyi arzu ettiklerini belirten Çiftçi, "Sizler de uygun görürseniz ilerleyen süreçte Pakistan ile istişare ederek üç ülkenin İçişleri Bakanları olarak üçlü bir toplantı gerçekleştirebiliriz. Bu vesileyle organize suçlar, yeni nesil suç örgütleri, narkotik suçlarla mücadele, terörün ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile sınır güvenliği gibi alanlarda işbirliği çerçevemizi daha da geliştirebiliriz." dedi.

"BU YIL 669 ORGANİZE SUÇ ÇETESİNİ ÇÖKERTTİK"


Çiftçi, terör ve organize suçla mücadelede, suçu henüz oluşmadan engellemeyi ve riski kaynağında bertaraf etmeyi esas alan bir strateji izlediklerinin altını çizdi. Siber ortamda işlenen suçlara karşı da benimsedikleri "sıfır tolerans" anlayışından taviz vermediklerini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti: "Dijital teknolojilerden faydalanan ve sınır aşan bağlantılar kurarak, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı, yasa dışı silah ticareti, suç gelirlerinin aklanması gibi farklı birçok alanda suç işleyen yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılığın somut bir göstergesi olarak bu yıl 669 organize suç çetesini çökerttik. Bununla birlikte, bu suç örgütlerinin internet ve yapay zekadan faydalanarak, küresel ölçekte şebekeler kurduklarını ve yöntemlerini anlık olarak değiştirebildiklerini görüyoruz. Bu nedenle küreselleşen suç olgusuna karşı kesin sonuç alabilmenin ancak güçlü bir uluslararası işbirliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz."

"İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"


Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele alanındaki mevcut anlaşmalara da değinerek "Uyuşturucu aile yapımızı bozan bir tehdit olarak kalmayıp organize suç ağlarını büyütmekte ve terör örgütlerine finansman sağlamaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığı güzergahları, uluslararası suç ağları ve bölgesel istikrarsızlık birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin bu alandaki mücadelesi bölgesel ve küresel güvenliğe de katkı sunmaktadır. Bu çerçevede, Suudi Arabistan ile 2005'te imzaladığımız Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması ahdi zemininde ilerleyen ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." diye konuştu. Kolluk Eğitimi İşbirliği Anlaşması'nın da Dışişleri Bakanlığında değerlendirilme sürecinde olduğunu ifade eden Çiftçi, bu anlaşmanın, hayata geçirildiğinde işbirliklerine güçlü bir ivme kazandıracağını dile getirdi. Çiftçi, terörle mücadelede bölgesel işbirliğinin önemiyle ilgili, "Mekke Anlaşması'nın 5. maddesinde de terörün her türüne karşı, operasyonel düzey dahil, işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yapacağımız ortak çalışmalar ile gerek ülkelerimizde gerekse bölgemizde huzurun tesisi noktasında emin adımlarla yürüyebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ VE DÜZENSİZ GÖÇ


Düzensiz göçle etkin mücadelenin, düzenli göç kanallarının açık, güvenli ve işler tutulmasından geçtiğine inandıklarını belirten Çiftçi, şunları söyledi:
"Ülkemize turizm, ticaret, yatırım, çalışma ve eğitim amacıyla gelen yabancıların işlemlerini, güvenlikten ödün vermeden hızlı ve etkin biçimde yürütüyoruz. Bu kolaylaştırıcı yaklaşımı, ülkemize yasal yollarla gelen ve ülkemizde ikamet eden Suudi kardeşlerimize yönelik uygulamalarımızda da özenle sürdürüyoruz. Suudi Arabistan vatandaşlarının ikamet izinleri mevzuattaki en üst sınırdan düzenlenmekte, 8 yıl ve üzeri yasal ikameti olanlar ise süresiz olan uzun dönem ikamet iznine yönlendirilmektedir. Hedefimiz, karşılıklı seyahatleri ve düzenli insan hareketliliğini daha da kolaylaştırırken bu süreçlerin güvenli ve etkin biçimde yönetilmesini sağlamaktır." Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında köklü dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu ifade ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine önem verdiklerini ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taraf ülkeler açısından olumlu ve yararlı sonuçlar doğuracağını vurguladı.

#İRAN #ABD #İSRAİL #MUSTAFA ÇİFTÇİ

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