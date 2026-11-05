Bakan Çiftçi: “Suudi Arabistan’a saldırılar bölgesel istikrarı sarsan tehlikeli bir boyut kazandı”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ile bir araya geldi. Bakan Çiftçi görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkilere ve stratejik ortaklığa dikkati çekerken, Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların, bölgesel istikrarı daha da sarsan tehlikeli bir boyut kazandığını söyledi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği, bölgesel gelişmeler, terör ve organize suçlarla mücadele, kolluk eğitimi, göç ve sınır yönetimi alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Görüşmede, Suudi Arabistan'da havalimanlarına yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Çiftçi, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkilere ve stratejik ortaklığa dikkati çekti.
Çiftçi, "Suudi Arabistan'ı derin tarihi ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz bir devlet olarak görüyoruz. Liderlerimizin ortaya koyduğu samimi ve güçlü iradeyle, ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkilerin her alanda derinleştiğini müşahede ediyoruz. Bilhassa Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi ile somutlaşan stratejik ortaklığımızı daha ileriye taşımak adına, Bakanlığımızın görev alanına giren her konuda işbirliğine hazırız." açıklamasını yaptı. Çiftçi, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun yanı sıra İran merkezli gerilim ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ilişkin Türkiye'nin yaklaşımını aktardı.
Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik tehditlerin bölgesel istikrara etkisine de değinen Çiftçi, "28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerini hedef almasıyla tırmanan gerilimi derin bir endişeyle takip ettik." ifadesini kullandı. Çiftçi, bu süreçte Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırıların, bölgesel istikrarı daha da sarsan tehlikeli bir boyut kazandığını söyledi. Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve ekonomik altyapısını doğrudan hedef alan bu saldırıları kabul etmelerinin mümkün olmadığına dikkati çeken Çiftçi, "Yaşanan gelişmeler, bölge ülkeleri olarak güvenliğimizi ortak bir anlayışla ele almamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.