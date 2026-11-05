CHP Sözcüsü Müslim Sarı’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğü getirmez

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Müslim Sarı, "Rezalet bir durum. Tartışılan iddialar, konular konuşmalar... Bu bir dokunulmazlık süreciyle ilerler mi göreceğiz. Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğü getirmez. Herkes yargılanmalıdır, yargılanabilir. Bu iddiaların toplum vicdanında da yara açtığını görüyorum. Böyle bir durum söz konusu olursa, belki dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum." dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ YOK SAYIYORUZ"

CHP Sözcüsü Sarı, bir gazetecinin, "Sayın Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı mı?" sorusuna karşılık şu yanıtı verdi:

"Yeni Partide siyaset yapanların kahir ekseriyeti Ekrem Bey'in cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylediler. Ben, o süreçte Parti Meclisi'nde 'Adayım CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir' dedim. CHP'nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Arkadaşlarımızın hepsi İmamoğlu'nun adaylığını bu kadar isterken, başka bir seçenek arıyor olmaları da siyaseten ne kadar etiktir, o da başka bir tartışma."

Sarı, "PM'de Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de cumhurbaşkanı adayı olmalısınız der misiniz?" sorusunu, "Bu ilkeyi devam ettirmek için, 'Her genel başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır' diyeceğiz ama adayın da cumhurbaşkanı adayı olmayı istemesi gerekir. Sayın Genel Başkan, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. Bir başka aday arayışı içerisinde olacağız." şeklinde yanıtladı.

Bir gazetecinin, "CHP internet sitesinden Özgür Özel dönemi verileri ve paylaşımlarının silinmesine" yönelik sorusuna karşılık Müslim Sarı, şunları kaydetti:

"Mahkeme 'yok hükmünde' dedi, 'Bu kişi hiç genel başkan olmamıştır' dedi. Mahkeme kararı kesinleştirince fotoğrafları da indireceğiz. Yerel seçimler bundan etkilenir mi etkilenmez mi başka bir tartışma. Mahkemenin yok saydığı yerde biz Sayın Özgür Özel'i yok sayıyoruz."