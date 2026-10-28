Mustafa Sarıgül’ün korku imparatorluğu ifşa oldu! Eski çalışandan çarpıcı ifade: Kamptan makam odasına uzanan çirkin yolculuk

"LİDER OLACAKSINIZ, YÜKSEK MEVKİLERE GELECEKSİNİZ"

2019 yılında ise belediyeden ayrıldığını belirten C.D., Mustafa Sarıgül'ün gençlik kamplarından dönemin muhtarı A.S.'nin sorumlu olduğunu, liseli öğrencilerinin bu kamplar üzerinden Sarıgül ile tanıştırıldığını anlattı. Sarıgül'ün gençlere, "Lider olacaksınız, yüksek mevkilere geleceksiniz" diyerek kandırdığını aktaranan C.D., "Gençlik kampları, Uludağ'daki ve Kumburgazdaki otelde düzenlenirdi. Kumburgaz'daki gençlik kampına iki üç kez katıldı." dedi.

LİSELİ ÇOCUKLAR MARŞ İLE COŞKULANDIRDI

A.S.'nin yardımcısı olan şahsın gençleri Sarıgül ile bir araya getirdiğini ifade ederek, "'Ben kararımı verdim, lider olmaya geldim, ülkeme hizmet için, Sarıgül'e söz verdim' marşıyla çocuklar liderlik adı altında Sarıgül ile temasa geçerlerdi. O dönem biz de genç olduğumuz için bu marşlardan etkilenirdik. Sarıgül'ün karşısına çıktığımızda bağırarak ben ve arkadaşlarım bu marşları tek tek söylerdik, Sarıgül'de masaya vurarak 'Sen lidersin, cumhurbaşkanı sen olacaksın' derdi. Çocuklar da heyecana kapılıp Sarıgül ile samimi olmak isterlerdi." şeklinde konuştu.