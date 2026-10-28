Mustafa Sarıgül’ün korku imparatorluğu ifşa oldu! Eski çalışandan çarpıcı ifade: Kamptan makam odasına uzanan çirkin yolculuk
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki skandalın boyutu büyümeye devam ediyor.Sarıgül’ün başkanlık döneminde henüz 17 yaşında iken işe başlayan C.D.’nin ifadesinde sarsıcı detaylar yer aldı. Liseli öğrencilerle kamp bahanesiyle temas kurulduğunu anlatan eski çalışan, “Sarıgül, liseli öğrencileri kendine rol model olarak gösterdiği için vaatlerine inanırdık. Korku imparatorluğu kurarak kendisinin taleplerini karşılamayan kişileri direkt doğrudan sürgün dediğimiz pozisyonlara görevlendirirdi.”dedi. Sarıgül’ün odasında masaj yaptırdığı ve bu şekilde birçok kişinin istismar edildiğini anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgöl ailesine yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında mide bulandıran olaylar tek tek gün yüzüne çıkıyor. Şüpheli sıfatıyla ifade veren 38 yaşındaki C.D., Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin çarpıcı beyanlarda bulundu. 2004 yılında Şişli Endüstri Meslek Lisesinde elektronik bölümünde okurken staj yapmak için Şişli Belediyesi'nde çalışmaya başladığını ardından 2005 yılında da henüz 17'li yaşlarında iken Şişli Belediyesi'nde bilgi işlem biriminde işe girdiğini söyledi.
"LİDER OLACAKSINIZ, YÜKSEK MEVKİLERE GELECEKSİNİZ"
2019 yılında ise belediyeden ayrıldığını belirten C.D., Mustafa Sarıgül'ün gençlik kamplarından dönemin muhtarı A.S.'nin sorumlu olduğunu, liseli öğrencilerinin bu kamplar üzerinden Sarıgül ile tanıştırıldığını anlattı. Sarıgül'ün gençlere, "Lider olacaksınız, yüksek mevkilere geleceksiniz" diyerek kandırdığını aktaranan C.D., "Gençlik kampları, Uludağ'daki ve Kumburgazdaki otelde düzenlenirdi. Kumburgaz'daki gençlik kampına iki üç kez katıldı." dedi.
LİSELİ ÇOCUKLAR MARŞ İLE COŞKULANDIRDI
A.S.'nin yardımcısı olan şahsın gençleri Sarıgül ile bir araya getirdiğini ifade ederek, "'Ben kararımı verdim, lider olmaya geldim, ülkeme hizmet için, Sarıgül'e söz verdim' marşıyla çocuklar liderlik adı altında Sarıgül ile temasa geçerlerdi. O dönem biz de genç olduğumuz için bu marşlardan etkilenirdik. Sarıgül'ün karşısına çıktığımızda bağırarak ben ve arkadaşlarım bu marşları tek tek söylerdik, Sarıgül'de masaya vurarak 'Sen lidersin, cumhurbaşkanı sen olacaksın' derdi. Çocuklar da heyecana kapılıp Sarıgül ile samimi olmak isterlerdi." şeklinde konuştu.
ODASINDA ÇOCUKLARA MASAJ YAPTIRDI
Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde birçok kişiyi masaj yaptırmak amacıyla odasına çağırdığını ileri süren C.D., "A.S. iki tane Erzincanlı küçük kız çocuğunu da Mustafa Sarıgül ile tanıştırıp bu amaçla odasına götürürdü. İçerideyken kapıları kapatırlardı." dedi.
"HERKES KENDİSİNDEN ÇEKİNİRDİ"
Çalışanların Sarıgül'den çekindiğini anlatan şüpheli, "Mustafa Sarıgül o dönem belediye başkanı olup, güçlü bir siyasetçi olmasından dolayı herkes kendisinden çekinirdi. Yanında çalışanları odasına çağırıp odanın arkasında bulunan yatak odasına çağırırdı. Yatak odasında duşakabin ve yatak bulunurdu, içeriye çağırdığı kişilere kendine masaj yaptırırdı" dedi.
"BİR BAKIMA MASAJ YAPMAK ZORUNDAYDIK"
Kendisinin de arkadaşı ile birlikte Sarıgül'e masaj yaptığını belirten C.D., "Bir bakıma masaj yapmak zorundaydık. Bizde yaşımızın küçük olması, iş bulamama korkumuzdan dediklerini yapardık. Mustafa Sarıgül gençlik kampında liseli öğrencileri kendine rol model olarak gösterdiği için vaatlerine inanırdık.Bir bakıma mecbur olduğumuz için bu şekil üzücü olaylara şahit olduk" dedi.