Son dakika! Mustafa Sarıgül’ün korumasının ifadesi ortaya çıktı: Defalarca cinsel saldırıya maruz kaldım

Uğradığı mağduriyet ve zedelenen itibarı sonrasında çocuğunun geleceği gerekçesiyle Sarıgül'ün avukatı tarafından kendisine 150 bin dolar ödeme yapıldığını belirten Ömer D., siyasi güç nedeniyle gerçeklerin bugüne kadar saklandığını söyledi.



"GÖRÜNTÜLERİ TEMİZLİKÇİ VE ŞOFÖR GİZLİCE KAYDETMİŞ"

Sosyal medyaya düşen şantaj kasetinin perde arkasını da aralayan koruma, görüntülerin kurgusal bir planla çekildiğini söyledi. Söz konusu video kaydının Mustafa Sarıgül'ün yanında çalışan Özbekistan uyruklu temizlikçi Firuzan ile şoför Turgut A., tarafından planlanarak gizlice kayda alındığını açıklayan Ömer D., daha sonra bu görüntülerin C.D. isimli kişi tarafından para karşılığında satılmaya çalışıldığını duyduğunu aktardı.