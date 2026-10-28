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Son dakika! Mustafa Sarıgül'ün korumasının ifadesi ortaya çıktı: Defalarca cinsel saldırıya maruz kaldım
Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 11:19
Son dakika! Mustafa Sarıgül'ün korumasının ifadesi ortaya çıktı: Defalarca cinsel saldırıya maruz kaldım
Son dakika haberi: Sarıgül ailesine yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün özel koruması Ömer D.'nin lise yıllarında Şişli Belediyesi'nin düzenlediği gençlik kampında Sarıgül ile tanıştığı, 2015'te ekibe katıldığını, 2020'deki düğününde Sarıgül'ün nikah şahidi olduğunu, ancak yıllar içinde uğradığı baskı, tehdit ve cinsel saldırılar nedeniyle intiharın eşiğine geldiğini anlattı. Basına sızan görüntüler sonrasında konuşmaması için kendisine 100 bin euroluk cezai şart içeren gizlilik sözleşmesi imzalattırıldığını açıklayan Demir; şantaj kasetinin ise evdeki Özbekistanlı temizlikçi ile şoför tarafından gizlice kaydedildiğini ifşa etti.