İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ve beraberindeki heyetle İçişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği, bölgesel gelişmeler, terör ve organize suçlarla mücadele, kolluk eğitimi, göç ve sınır yönetimi alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Görüşmenin başlangıcında Suudi Arabistan'da havalimanlarına yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Çiftçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.

"BAKANLIĞIMIZIN GÖREV ALANINA GİREN HER KONUDA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihî ilişkilere ve stratejik ortaklığa değinen Bakan Çiftçi, "Suudi Arabistan'ı derin tarihi ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz bir devlet olarak görüyoruz. Liderlerimizin ortaya koyduğu samimi ve güçlü iradeyle, ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkilerin her alanda derinleştiğini müşahede ediyoruz. Bilhassa Türk Suudi Koordinasyon Konseyi ile somutlaşan stratejik ortaklığımızı daha ileriye taşımak adına, Bakanlığımızın görev alanına giren her konuda iş birliğine hazırız." dedi.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE MEKKE ANLAŞMASI ELE ALINDI

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun yanı sıra İran merkezli gerilim ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ilişkin Türkiye'nin yaklaşımını aktardı. Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik tehditlerin bölgesel istikrara etkisine değinen Bakan Çiftçi, "28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerini hedef almasıyla tırmanan gerilimi derin bir endişeyle takip ettik. Bu süreçte Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılar, bölgesel istikrarı daha da sarsan tehlikeli bir boyut kazanmıştır. Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve ekonomik altyapısını doğrudan hedef alan bu saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Yaşanan gelişmeler, bölge ülkeleri olarak güvenliğimizi ortak bir anlayışla ele almamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi. Çiftçi, bölgesel güvenlik iş birliğinde Mekke Anlaşması'nın önemine işaret ederek, "Bu anlayışın bir tezahürü olan "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması" da bölgemizde güvenlik ve istikrara en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde imzalanmıştır. Ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkilerin bir uzantısı olan bu anlaşma, bölgesel sahiplenme, iş birliğine dayalı güvenlik ve kapsayıcılık ilkelerini temel almaktadır." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN ÜÇLÜ İÇİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI ÖNERİSİ

Bölgesel güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla üçlü toplantı düzenlenmesini öneren Bakan Çiftçi, "Mekke Anlaşması'nın ruhunu iç güvenlik alanına da yansıtarak ortak tehditlere karşı bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini daha da derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Sizler de uygun görürseniz ilerleyen süreçte Pakistan ile istişare ederek, üç ülkenin İçişleri Bakanları olarak üçlü bir toplantı gerçekleştirebiliriz. Bu vesileyle, organize suçlar, yeni nesil suç örgütleri, narkotik suçlarla mücadele, terörün ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile sınır güvenliği gibi alanlarda iş birliği çerçevemizi daha da geliştirebiliriz." dedi.

"BU YIL 669 ORGANİZE SUÇ ÇETESİNİ ÇÖKERTTİK"

Türkiye'nin terör, organize suçlar ve siber suçlarla mücadelede yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Terör ve organize suçla mücadelemizde, suçu henüz oluşmadan engellemeyi ve riski kaynağında bertaraf etmeyi esas alan bir strateji izliyoruz. Siber ortamda işlenen suçlara karşı da benimsediğimiz "sıfır tolerans" anlayışından taviz vermiyoruz. Dijital teknolojilerden faydalanan ve sınır aşan bağlantılar kurarak; uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı, yasa dışı silah ticareti, suç gelirlerinin aklanması gibi farklı birçok alanda suç işleyen yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılığın somut bir göstergesi olarak bu yıl 669 organize suç çetesini çökerttik." dedi.

Suç örgütlerinin değişen yöntemlerine karşı uluslararası iş birliğinin gerekliliğine dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Bununla birlikte, bu suç örgütlerinin internet ve yapay zekâdan faydalanarak, küresel ölçekte şebekeler kurduklarını ve yöntemlerini anlık olarak değiştirebildiklerini görüyoruz. Bu nedenle küreselleşen suç olgusuna karşı kesin sonuç alabilmenin ancak güçlü bir uluslararası iş birliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Uyuşturucuyla mücadele alanındaki mevcut anlaşmalara değinen Bakan Çiftçi, "Bu noktada, 2023 yılında Bakanlıklarımız arasında mutabakata varılan Ortak Hedefler Tablosu'nda da yer alan uyuşturucuyla mücadeleye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Uyuşturucu aile yapımızı bozan bir tehdit olarak kalmayıp organize suç ağlarını büyütmekte ve terör örgütlerine finansman sağlamaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhları, uluslararası suç ağları ve bölgesel istikrarsızlık birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin bu alandaki mücadelesi bölgesel ve küresel güvenliğe de katkı sunmaktadır. Bu çerçevede, Suudi Arabistan ile 2005 yılında imzaladığımız Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması ahdi zemininde ilerleyen ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

KOLLUK EĞİTİMİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE

İki ülkenin kolluk teşkilatları arasındaki eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılmasına yönelik çalışmaları değerlendiren Bakan Çiftçi, "Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi ileriye taşıyacak ilave adımlar atabileceğimize inanıyorum. Kolluk Eğitimi İş Birliği Anlaşmamız da hâlihazırda Dışişleri Bakanlığımızda değerlendirilme sürecinde. Bu anlaşmamızı da hayata geçirdiğimizde karşılıklı ziyaretleri, eğitimleri ve bilgi ile tecrübe paylaşımını artırarak iş birliğimize güçlü bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SONRA TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin terörle mücadeledeki hedeflerine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Bildiğiniz üzere, ülkemiz PKK/PYD, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ gibi birçok terör örgütü ile aynı anda mücadele etmektedir. Ülkemizin uzun yıllar süren kararlı mücadelesi sonunda PKK terör örgütü kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklamıştır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Gazi Meclisimizin iradesiyle önce "Terörsüz Türkiye" sonra "Terörsüz Bölge" hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu noktada Suriye'deki durumu da yakından takip ediyoruz. Hedefimiz, hangi terör örgütü olursa olsun bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırmak; ülkemizde ve bölgemizde barışı, huzuru ve güvenliği hâkim kılmaktır." dedi.

Terörle mücadelede bölgesel iş birliğinin önemine değinen Bakan Çiftçi, "Mekke Anlaşması'nın 5. maddesinde de terörün her türüne karşı, operasyonel düzey dahil, iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yapacağımız ortak çalışmalar ile gerek ülkelerimizde gerekse bölgemizde huzurun tesisi noktasında emin adımlarla yürüyebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

GÖÇ VE SINIR YÖNETİMİNDE TEKNİK İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Görüşmede göç ve sınır yönetimi alanındaki iş birliği de değerlendirildi. Bakan Çiftçi, düzenli göç süreçlerinin güvenli ve etkin şekilde yönetilmesine ilişkin Türkiye'nin yaklaşımını aktararak, "Düzensiz göçle etkin mücadelenin, düzenli göç kanallarının açık, güvenli ve işler tutulmasından geçtiğine inanıyoruz. Ülkemize turizm, ticaret, yatırım, çalışma ve eğitim amacıyla gelen yabancıların işlemlerini, güvenlikten ödün vermeden hızlı ve etkin biçimde yürütüyoruz. Bu kolaylaştırıcı yaklaşımı, ülkemize yasal yollarla gelen ve ülkemizde ikamet eden Suudi kardeşlerimize yönelik uygulamalarımızda da özenle sürdürüyoruz." dedi.

Suudi Arabistan vatandaşlarına yönelik ikame t işlemlerine ilişkin de bilgi veren Bakan Çiftçi, "Suudi Arabistan vatandaşlarının ikamet izinleri mevzuattaki en üst sınırdan düzenlenmekte, 8 yıl ve üzeri yasal ikameti olanlar ise süresiz olan uzun dönem ikamet iznine yönlendirilmektedir. Hedefimiz, karşılıklı seyahatleri ve düzenli insan hareketliliğini daha da kolaylaştırırken bu süreçlerin güvenli ve etkin biçimde yönetilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

PARMAK İZİ TANIMA SİSTEMİ VE DİJİTAL TEKNOLOJİLERDE İŞ BİRLİĞİ

Suudi Arabistan ile güvenlik teknolojileri alanındaki temaslara değinen Bakan Çiftçi, "Ulusal Yolcu Güvenliği Merkezi ziyaretinde Suudi Arabistan Krallığı'nın son dönemdeki dijitalleşme adımlarının başarıyla uygulandığı gözlemlenmiştir. Abşir (ABSHER) ve Tavakkalnâ (Tawakkalna) uygulamalarının işleyişleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir." dedi.

Türkiye'nin geliştirdiği güvenlik teknolojilerinin paylaşımına ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Bununla birlikte; ülkemizde yerli ve milli olarak geliştirilen yüksek teknoloji ürünlerimizin herhangi bir ihraç kısıtı olmadan dost ve müttefik ülkeler ile paylaşılması vizyonumuzu sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Bakanlığımız iştiraki olan BİYOTEKSAN firması tarafından geliştirilen parmak izi tanıma sistemimizin (Automated Finger Print Identification System), Suudi Forensik Laboratuvarları altında yer alan Parmak İzi Departmanına çevrimiçi sunumu yapılmıştır. Suudi Arabistan'daki ilgili kurumların talep etmesi halinde, beğeniyle karşılanan ürünümüzün yerinde gösterimi Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından yapılabilecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, güvenlik ve sınır yönetimindeki teknik temasların sürdürülmesine yönelik olarak, "Ülkelerimiz arasında, göç ve sınır yönetimi alanlarında teknik çalışmaların başlatılmasının ve karşılıklı irtibat görevlilerinin belirlenmesinin yerinde olacağını düşünüyoruz. Bu olumlu zeminden hareketle, Ortak Hedefler Tablomuzda yer alan sınır güvenliği, güvenlik eğitimi, uyuşturucuyla mücadele ile sivil savunma alanlarında iş birliğine açık olduğumuzu; bunun yanında Polis İş Birliği Toplantılarının devam ettirilmesini arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI, MEKKE ANLAŞMASI'NIN TARAFLAR AÇISINDAN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında köklü dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Mekke Anlaşması'nın taraf ülkeler açısından olumlu ve yararlı sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör