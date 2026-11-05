Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katarlı mevkidaşı ile Ankara’da görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in Ankara'ya gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile bir araya geldiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Askerî karşılama töreninin ardından her iki Bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.