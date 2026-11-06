Bakan Çiftçi’den fon soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: "433 şüpheliden 112’si tutuklandı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması, sokak çeteleri ile mücadele, okullarda alınan güvenlik önlemlerine ilişkin bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

"BU TÜR HADİSELER İÇİMİ DAĞLIYOR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Milletçe alışık olmadığımız bu olayda 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırgan, güvenlik güçlerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

FON SORUŞTURMASINDA ÇARPICI RAKAMLAR

Fon soruşturmasına da değinen Bakan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın mesajı açık ve net. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu Cumhurbaşkanımız tarafından. Devlet Denetleme Kurulu'na da bir görev verildi. Adalet Bakanlığı'mızın da soruşturmaları var. Şu ana kadar toplam 433 şüpheliden 112'si tutuklandı, 186'sı hakkında adli kontrol verildi, 38 firariyla ilgili yakalama kararı çıkartıldı. 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına blokaj koyuldu. Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz. Fon soruşturmasının sembol isimlerinden biriydi. Yaşadıkca görüyoruz. İsimler gündeme geliyor. Devletimiz her zaman 18 yaşında. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak." şeklinde konuştu.

"611 MÜFETTİŞİMİZ SAHADA"

Okul saldırılarına ilişkin alınan tedbirlere değinen Mustafa Çiftçi, "Önce Şanlıurfa'da sonra da Kahramanmaraş'ta elim bir hadise yaşanmıştı. Biz bu konularla ilgili tedbirlerimizi arttırdık. Fakat bu tedbirlerin de genişletilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığımızla bir değerlendirme yaptık. Okullar tatile girdikten sonra dört ay boyunca çalıştık. Yedi bakanlık bir protokol imzaladık. Okulların açıldığı ilk gün bunu ilan etmiştik. Herhangi bir sızıntı olduğunda bunun erken dönemlerde teşhis edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusundaydı bu protokol. Şu anda 611 müfettişimiz sahayı tarıyor. Tedbirlerde bir açıklık var mı alınması gereken bir tedbir var mı. Müfettişlerimiz bu hususları denetliyorlar. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili bir raporu da bize sunacaklar. Tedbirleri biraz arttıralım diye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mızla görüşmüştüm. Onlar bize TYP kapsamında çalıştırabileceğimiz 31 bin kadro verdiler. 31 binini istihdam ettik hepsini farklı illere dağıttık. 29 bin kişi göreve başlamış durumda."

"SORUN ORTAKSA ÇÖZÜM DE ORTAK OLMALI"

"Şefkat Kalkanı" projesiyle ilgili konuşan bakan Mustafa Çiftçi, bunu biz okullardaki güvenliğe veya narkotik suçlarla mücadeleyi sadece polisiye tedbirlerle alamayız, önleyemeyiz. Bu mücadelenin içerisinde aileler mutlaka yer almalı. Okulun da desteği şart zaten. Bizim daha önceden içişleri bakanlığı olarak "En iyi narkotik polisi anne" diye bir projemiz vardı. Bir çocuğu en iyi annesi tanır. Çocuktaki değişimleri anne hisseder, bilir. Şu anda eğiticilerinin eğitimi devam ediyor. Onların eğitimi bittikten sonra bu konuda da aileleri de eğitmeyi düşünüyoruz. Çocukta herhangi bir değişim varsa, aile bunu okulun yönetimine, kolluğa veya sağlık teşkilatına, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirmesi gerekebilir. Hep beraber tedbir alalım. Sorun ortaksa çözüm de ortak olmalı." diye belirtti.

"COP31'i KUSURSUZ TAMAMLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kasım ayında düzenlenecek COP31 ile ilgili alınan tedbirler hakkında konuşan Bakan Çiftçi, NATO Zirvesi'ne vurgu yaparak, "Temmuz ayı içerisinde bir NATO Zirvesi oldu Ankara'da. 56 bin polisimiz görev aldı. Ülkemiz için çok prestijli bir toplantıydı. Her şeyi A'dan Z'ye kadar bütün teferruatıyla hesapladık. Ankara'yı merkeze alarak etrafındaki illeri birinci dereceden iller ilan ettik. Sonra onun etrafındaki iller ikinci dereceden illerdi. Sınır ve liman illerimiz de üçüncü dereceden illerdi. Şimdi onu COP31'e uyguluyoruz. Antalya'da şu anda 26 bin polisimiz görev yapıyor. Karada, havada, denizde tedbirlerimiz var. AFAD ekiplerimizin 1000'e yakın personelle planladıkları tedbirler var. Sağlık ekiplerimizin aldıkları tedbirler var. Biz yine bunu kusursuz bir şekilde tamamlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE 50 YILLIK PRANGADAN KURTULMUŞ OLUYORUZ"

Bakan Çiftçi, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıldönümüne ilişkin soruları yanıtlayarak, "Ben o dönemde genç bir kaymakamdım otuzlu yaşlardaydım. 28 Şubat dönemini bütün ağırlığıyla yaşamış birisiyim. O dönemde bir kaymakam olmama rağmen mesleğimizi yapamaz, sürdüremez duruma gelmiştik. Ama 2002 yılında milletimiz bir tercihte bulundu. İradesini açıkça ortaya koydu. O günden bugüne kadar AK Parti'ye vermiş olduğu kredisini milletimiz hiçbir zaman geri almadı. AK Parti bu yüzden 24 yıldır iktidarda duruyor. Milletin iradesini egemen kıldı. Türkiye'nin o zamanlar gündemindeki en önemli konulardan biri başörtüsüydü. Bununla ilgili yasal düzenleme yapıldığında 411 el kaosa kalktı diye manşet atıldı bu memlekette. Ayasofya'nın açılması milletin beklediği bir özlemdi. Ve Ayasofya müzeden tekrar camiye dönüştürülmüş oldu. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz Terörsüz Türkiye. 50 yıldır terörle yattık, kalktık. Ağır bedeller ödedik. Ben dediğim gibi 2001-2002 yıllarında Erzurum'da kaymakamdım. Daha sonra bir dönem Van'da görev yaptım vali yardımcısı olarak. Daha sonra Erzurum'a gittim, Bitlis'te çalıştım. Malatya'dan, Kayseri'den öbür tarafa geçtiğiniz zaman sanki ülke değiştirmiş gibi oluyordunuz. Yol kontrol noktaları vardı, kolluğun denetimleri daha da sıklaşıyordu. Nitekim Terörsüz Türkiye ile beraber 50 yıllık prangadan da kurtulmuş oluyoruz bir yandan. Bu da Cumhuriyeti'nin ikinci asrının en önemli başarılarından birisi. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin belirleyici bir etkisi var." dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör