Kadınlar sanatın ve zanaatın atan kalbidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Zanaatkâr Kadınlar Türkiye-81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye" programına katıldı. Emine Erdoğan, bazı ağaçların yalnızca kendi topraklarında ve iklimlerinde büyüdüğünü, çünkü doğduğu yere özgü olduğunu belirterek, "Geleneksel sanatlar ve zanaatlar da böyledir. Onları endemik hale getiren, insan hikayelerinin, coğrafi deneyimle birleşmesidir. Elbette sanat, her nerede üretiliyor olursa olsun, evrenseldir" diye konuştu. Halihazırda tüm dünyada şehirlerin mimarisinin, kıyafet modellerinin hatta yemeklerin bile var oldukları coğrafyanın imzasını taşımaktan gün geçtikçe uzaklaştığını gördüklerini belirten Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz bu noktada, tarihsel deneyimiyle kendini ispat etmiş bir toplumuz. Gerek Anadolu'ya gelirken, gerek coğrafyamızdaki bin yıllardır süren varlığımız boyunca birçok medeniyetle etkileşime girdik.

Fakat kültürel bir asimilasyona maruz kalmak şöyle dursun, bilakis kültür dünyamızı daha da zenginleştirdik. Bu yüzden seramiğimizden minyatürümüze, halılarımızdan kumaşlarımıza kadar tüm sanatlarımız, kendilerine has usulleriyle muadillerinin arasından kolaylıkla ayırt edilebilirler. Fakat, şu da bir gerçek ki geleneksel sanatları geçmişe hapsolmaktan kurtarmak zorundayız." "Kültürün gelecek nesillere aktarılmasında ve geleneksel sanatların korunmasında, kadınların vazgeçilmez bir rolü vardır. Şahsen ben kadınların sanatın ve zanaatın atan kalbi olduğunu düşünüyorum" diyen Emine Erdoğan şöyle devam etti: "Bugün Türkiye'nin hangi iline, kasabasına, köyüne gitsek, böyle eşsiz örnekler, hikayeler görürüz. Bu zenginliğimizi, kültürel mirasımızın muhafızları, kadınlara borçluyuz. Sergimize katılan 81 kadın sanatkâr ve zanaatkâr da işte böyle bir misyonun temsilcileridir. Onlar bez dokumadan sedef kakmaya, tezhipten kukla yapımına kadar her biri birbirinden değerli eserleriyle, geleneği, tekniği, estetiği ve kültürü canlı tutuyorlar. Maharetlerini başka kadınlara öğretiyor, usta-çırak ilişkisini yaşatıyorlar. Sayelerinde Anadolu'nun her köşesi göz nuruyla aydınlanmaya, ışık doğudan yükselmeye devam ediyor. Her birine gönülden teşekkür ediyorum."





EL EMEĞİ ESERLER SERGİLENİYOR

EMİNE Erdoğan'a sanatçı İsmail Acar tarafından Osmanlı kaftan geleneğinden ilham alınarak, "Yedi Bölge, Yedi Renk" adlı kaftan projesi kapsamında hazırlanan eser, hediye olarak takdim edildi. Zanaatkârlar ve katılımcılarla aile fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, 81 kadın zanaatkâr tarafından yapılan, dokumadan çulhacılığa, sedef kakmadan örgüye, geleneksel el sanatlarından kuklaya kadar eserlerin yer aldığı "ÖZGÜ-Bize Özgü" sergisinin bulunduğu alanı gezdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör