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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeden ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için diplomasi yolunu işaret eden Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 20:33 Son Güncelleme: 07 Kasım 2026 20:55

Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi vurguladı.