SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeden ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için diplomasi yolunu işaret eden Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceğiz" dedi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başkan Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi vurguladı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, bu konudaki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğimizi, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump'a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne verdiği destek için de teşekkür etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#DONALD TRUMP #ABD #TÜRKİYE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!