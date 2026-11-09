Bakan Bayraktar’dan yeni keşif müjdesi paylaşımı: “135 milyon varil petrol potansiyeli tespit ettik”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda verdiği yeni keşif müjdesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, “Ülkemizin tüketiminin yüzde 8'ini tek başına karşılar hâle geldik” ifadelerine yer veren Bayraktar, “135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli tespit ettik ve üretime başladık" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda verdiği yeni keşif müjdesine ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Bayraktar paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Enerji 2040 hedeflerimize kararlılıkla yürürken milletimize yeni bir keşif müjdesi daha vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
Bugün Gabar'da 184 kuyuda günlük 84 bin varil üretime ulaştık, ülkemizin tüketiminin yüzde 8'ini tek başına karşılar hâle geldik. Bugüne dek ürettiğimiz 75,4 milyon varil petrolle cari açığın kapanmasına 6 milyar dolarlık dev bir katkı sağladık. Şimdi ise Gabar'da Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz iki yeni sahada tam 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli tespit ettik ve üretime başladık" ifadelerini kullandı.