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  • Bakan Bayraktar’dan yeni keşif müjdesi paylaşımı: “135 milyon varil petrol potansiyeli tespit ettik”

Bakan Bayraktar’dan yeni keşif müjdesi paylaşımı: “135 milyon varil petrol potansiyeli tespit ettik”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda verdiği yeni keşif müjdesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, “Ülkemizin tüketiminin yüzde 8'ini tek başına karşılar hâle geldik” ifadelerine yer veren Bayraktar, “135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli tespit ettik ve üretime başladık" dedi.

Bakan Bayraktar’dan yeni keşif müjdesi paylaşımı: 135 milyon varil petrol potansiyeli tespit ettik
DHA DHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda verdiği yeni keşif müjdesine ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Bayraktar’dan yeni keşif müjdesi paylaşımı: “135 milyon varil petrol potansiyeli tespit ettik”

Bakan Bayraktar paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Enerji 2040 hedeflerimize kararlılıkla yürürken milletimize yeni bir keşif müjdesi daha vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Bakan Bayraktar’dan yeni keşif müjdesi paylaşımı: “135 milyon varil petrol potansiyeli tespit ettik”

Bugün Gabar'da 184 kuyuda günlük 84 bin varil üretime ulaştık, ülkemizin tüketiminin yüzde 8'ini tek başına karşılar hâle geldik. Bugüne dek ürettiğimiz 75,4 milyon varil petrolle cari açığın kapanmasına 6 milyar dolarlık dev bir katkı sağladık. Şimdi ise Gabar'da Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz iki yeni sahada tam 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli tespit ettik ve üretime başladık" ifadelerini kullandı.

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Bakan Bayraktar’dan yeni keşif müjdesi paylaşımı: “135 milyon varil petrol potansiyeli tespit ettik”

'HEDEFİMİZ 2027 YILINDA GÜNLÜK 100 BİN VARİL ÜRETİM BARAJINI AŞMAKTIR'

'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefine ulaşmak için çabalayacaklarını ifade eden Bakan Bayraktar, "Hedefimiz 2027 yılında günlük 100 bin varil üretim barajını aşmaktır.

Bakan Bayraktar’dan yeni keşif müjdesi paylaşımı: “135 milyon varil petrol potansiyeli tespit ettik”

Türkiye'nin enerji geleceği için emek ve alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarımıza ve projenin başından beri en güçlü iradeyi koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. 86 milyonun enerjisini kesintisiz sağlamaya, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' idealine ulaşana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

#GABAR #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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