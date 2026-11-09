Başkan Erdoğan'ın liderliğinde güven ve huzur ikliminin adresi Türkiye! Çok yönlü diplomasi ve dış politikada doğru hamleler

Dünyanın kritik bir eşikten geçtiği, savaşların ve jeopolitik gerilimlerin küresel dengeleri yeniden şekillendirdiği bir dönemde Türkiye'nin dış politika çizgisi önemini artırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ankara, farklı güç merkezleriyle iletişim kanallarını açık tutarken Türkiye'nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumaya, bölgesel istikrara katkı sunmaya ve diplomasi yoluyla krizlerin çözümünde etkin rol üstlenmeye odaklanıyor.

Dünya, giderek derinleşen yeni bir jeopolitik rekabet dönemine sürükleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Gazze'de yaşanan ağır insani kriz, Orta Doğu 'da büyüyen gerilim ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar küresel dengeleri her geçen gün daha fazla zorluyor. Avrupa 'da siyasi belirsizliklerin ekonomik sorunlarla birleşmesi ve toplumsal gerilimlerin artması, mevcut dünya düzeninin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Tüm bu gelişmeler, uluslararası sistemin yeni bir güç mücadelesinin şekillendiği kritik bir döneme girdiğine işaret ediyor.

KÜRESEL DENGELERİN SARSILDIĞI BİR DÖNEM

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Gazze'deki ağır insani tablo, Lübnan'daki gelişmeler ve İran, ABD ile İsrail arasındaki gerilimler, uluslararası güvenlik gündemindeki riskleri artırıyor.

Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz gibi küresel ticaret açısından kritik öneme sahip güzergâhlarda yaşanan gelişmeler ise yalnızca bölge ülkelerini değil, dünya ekonomisini de yakından ilgilendiriyor. Enerji arzına yönelik endişeler, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve artan ekonomik belirsizlikler, ülkelerin gelecek planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Krizler yalnızca Orta Doğu ile sınırlı kalmıyor. Afrika'nın farklı bölgelerinde açlık ve su sıkıntısı sürerken Avrupa'da da siyasi ve ekonomik sorunlar öne çıkıyor. Fransa'daki siyasi belirsizlikler, Almanya'nın ekonomik sıkıntıları, İtalya'nın yüksek borç yükü, İspanya ve Portekiz'deki konut sorunları ile İngiltere'deki siyasi tartışmalar, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu çok yönlü baskıyı ortaya koyuyor.

ARAP BAHARI'NIN ARDINDAN DEĞİŞEN ORTA DOĞU

Bugünkü bölgesel krizlerin önemli bir bölümü, yaklaşık 15 yıl önce başlayan Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan siyasi ve toplumsal dönüşümlerle bağlantılı bir tablo ortaya koyuyor.

Tunus'ta başlayan halk hareketlerinin ardından Libya'da devlet yapısının zayıflaması, Suriye'deki uzun süreli savaş, Yemen'deki insani kriz, Mısır'daki siyasi kırılmalar ve Irak'taki mezhep temelli çatışmalar, bölgenin istikrarını uzun yıllar boyunca etkiledi.

Çatışmaların ağır bedeli ise milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi veya yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalması oldu. Akdeniz'de yaşamını yitiren Aylan bebek de yaşanan büyük göç ve insani dramın hafızalara kazınan sembollerinden biri haline geldi.