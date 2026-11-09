Başkan Erdoğan'ın liderliğinde güven ve huzur ikliminin adresi Türkiye! Çok yönlü diplomasi ve dış politikada doğru hamleler
Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki ağır insani tablo, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Avrupa'daki siyasi-ekonomik sorunlar küresel dengeleri yeniden sarsıyor. Dünya yeni bir güç mücadelesinin şekillendiği dönemden geçerken Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok yönlü diplomasi anlayışını ve stratejik bağımsızlık hedefini sürdürüyor. Washington ve Moskova'dan Körfez ülkelerine, Afrika'dan Türk dünyasına uzanan diplomatik temaslar, Ankara'nın bölgesel ve küresel gelişmelerde etkinliğini artırma çabasını ortaya koyuyor.
Dünya, giderek derinleşen yeni bir jeopolitik rekabet dönemine sürükleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Gazze'de yaşanan ağır insani kriz, Orta Doğu'da büyüyen gerilim ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar küresel dengeleri her geçen gün daha fazla zorluyor. Avrupa'da siyasi belirsizliklerin ekonomik sorunlarla birleşmesi ve toplumsal gerilimlerin artması, mevcut dünya düzeninin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Tüm bu gelişmeler, uluslararası sistemin yeni bir güç mücadelesinin şekillendiği kritik bir döneme girdiğine işaret ediyor.
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde güven ve huzur ikliminin adresi Türkiye! Çok yönlü diplomasi ve dış politikada doğru hamleler
ERDOĞAN'IN DIŞ POLİTİKASI TÜRKİYE'YE GÜVEN VERİYOR
Dünyanın kritik bir eşikten geçtiği, savaşların ve jeopolitik gerilimlerin küresel dengeleri yeniden şekillendirdiği bir dönemde Türkiye'nin dış politika çizgisi önemini artırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ankara, farklı güç merkezleriyle iletişim kanallarını açık tutarken Türkiye'nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumaya, bölgesel istikrara katkı sunmaya ve diplomasi yoluyla krizlerin çözümünde etkin rol üstlenmeye odaklanıyor.
KÜRESEL DENGELERİN SARSILDIĞI BİR DÖNEM
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Gazze'deki ağır insani tablo, Lübnan'daki gelişmeler ve İran, ABD ile İsrail arasındaki gerilimler, uluslararası güvenlik gündemindeki riskleri artırıyor.
Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz gibi küresel ticaret açısından kritik öneme sahip güzergâhlarda yaşanan gelişmeler ise yalnızca bölge ülkelerini değil, dünya ekonomisini de yakından ilgilendiriyor. Enerji arzına yönelik endişeler, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve artan ekonomik belirsizlikler, ülkelerin gelecek planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.
Krizler yalnızca Orta Doğu ile sınırlı kalmıyor. Afrika'nın farklı bölgelerinde açlık ve su sıkıntısı sürerken Avrupa'da da siyasi ve ekonomik sorunlar öne çıkıyor. Fransa'daki siyasi belirsizlikler, Almanya'nın ekonomik sıkıntıları, İtalya'nın yüksek borç yükü, İspanya ve Portekiz'deki konut sorunları ile İngiltere'deki siyasi tartışmalar, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu çok yönlü baskıyı ortaya koyuyor.
ARAP BAHARI'NIN ARDINDAN DEĞİŞEN ORTA DOĞU
Bugünkü bölgesel krizlerin önemli bir bölümü, yaklaşık 15 yıl önce başlayan Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan siyasi ve toplumsal dönüşümlerle bağlantılı bir tablo ortaya koyuyor.
Tunus'ta başlayan halk hareketlerinin ardından Libya'da devlet yapısının zayıflaması, Suriye'deki uzun süreli savaş, Yemen'deki insani kriz, Mısır'daki siyasi kırılmalar ve Irak'taki mezhep temelli çatışmalar, bölgenin istikrarını uzun yıllar boyunca etkiledi.
Çatışmaların ağır bedeli ise milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi veya yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalması oldu. Akdeniz'de yaşamını yitiren Aylan bebek de yaşanan büyük göç ve insani dramın hafızalara kazınan sembollerinden biri haline geldi.
TÜRKİYE KRİZLERİN ORTASINDA İNSANİ DESTEK MERKEZİ OLDU
Türkiye, bulunduğu coğrafya nedeniyle bölgedeki gelişmelerden en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. Özellikle Suriye'de başlayan savaşın ardından milyonlarca sığınmacının Türkiye'ye gelmesi, Ankara'nın dış politika ve güvenlik gündeminde önemli bir yer tuttu.
Türkiye bir yandan insani yardım ve göç yönetimi politikalarını yürütürken diğer yandan sınır güvenliğini güçlendirmeye yönelik adımlar attı. Böylece bölgedeki gelişmelerin Türkiye üzerindeki güvenlik, ekonomik ve sosyal etkilerinin yönetilmesi hedeflendi.
ANKARA'DAN ÇOK YÖNLÜ DİPLOMASİ HAMLESİ
Küresel güç rekabetinin giderek sertleştiği bir ortamda Türkiye'nin dış politika yaklaşımında farklı aktörlerle aynı anda iletişim kurabilmek dikkat çekiyor.
Ankara, NATO üyeliğini ve Batı ülkeleriyle kurumsal ilişkilerini sürdürürken Rusya ve Çin başta olmak üzere farklı küresel güçlerle de diplomatik ve ekonomik temaslarını devam ettiriyor. Türk dünyası, Körfez ülkeleri, Balkanlar, Kafkasya, Afrika ve Latin Amerika ile geliştirilen ilişkiler de Türkiye'nin dış politikasındaki çeşitlenmenin önemli göstergeleri arasında bulunuyor.
Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Türkiye'nin taraflarla diplomatik temasını sürdürmesi ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki rolü, Ankara'nın kriz dönemlerinde arabuluculuk ve diplomasi kanallarını kullanma çabasının dikkat çeken örnekleri arasında yer aldı.
Türkiye'nin farklı taraflarla görüşebilme kapasitesini koruması, uluslararası krizlerde diplomatik çözüm arayışlarına katkı sunma hedefinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.