Haberler

Gündem Haberleri

Casusluk davasında şok detaylar: MİT incelemesi mahkemeye ulaştı! Kripto uygulamalar ve kodlu-şifreli sistemler

Casusluk davasında şok detaylar: MİT incelemesi mahkemeye ulaştı! Kripto uygulamalar ve kodlu-şifreli sistemler

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın "casusluk" suçundan yargılandığı davada, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) dijital materyallere ilişkin araştırması mahkemeye ulaştı. Yazıda, değerlendirme kısmında Hüseyin Gün'ün dijital materyalleri, telefon rehberindeki şahıslar, yabancı istihbarat mensuplarıyla olan bağları ve hazırladığı istihbari nitelikteki dokümanların bir bütün olarak incelendiği kaydedildi. Gün'ün basit bir ticari aktörün ötesinde istihbarat metodolojilerine hakim profil çizdiği ve devletlerin siyasal süreçlerini manipüle etmeye yönelik faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirildi.

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 15:29 Son Güncelleme: 09 Kasım 2026 15:40

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, dava konusu olan bazı elektronik postaların göndericileri, "ibb.gov.tr" uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtları ve güvenlik log kayıtlarının tespitine ilişkin MİT'ten istenen yazıda, sanık Hüseyin Gün'ün dijital verilerinde yer aldığı belirtilen ve ibb.gov.tr'ye ilişkin olduğu ileri sürülen mail adresleri ile domain kullanıcı adı ve şifrelerine yönelik yapılan araştırmaya yer verildi. Yazıda, Gün'ün dijital materyalleri üzerinde inceleme yapıldığı ve irtibatlı olduğu yabancı uyruklulara yönelik teşkilat tarafından araştırma yürütüldüğü kaydedildi.

Yazıda, Gün'ün yabancı istihbarat servis bağlantılarına yönelik telefon rehberinde yer alanlara yönelik çalışmada, İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş kişiler, İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı eski Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı, eski Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü, eski Savunma İstihbaratı Başkanı, eski İngiltere Özel Kuvvetler Komutanı, eski ABD Dış İstihbarat Servisi (CIA) bünyesinde yer alan istihbarat memuru, ABD merkezli bir istihbarat şirketi görevlisi, ABD Ulusal İstihbarat Konseyinde görevli eski istihbarat analisti ile MOSSAD'ın Dış İlişkiler ve Operasyonel İşbirliğinden sorumlu eski başkan yardımcısına ait telefon numaralarına rastlandığı kaydedildi.