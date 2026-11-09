SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bu yoldan geri dönüş yoktur

Bugün öğle saatlerinde İzmir Aliağa'dan acı bir haber aldık. İzmir'de 16 kardeşimiz vefat etti.

Olayın hemen akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İzmir'e intikal etti. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. İzmir patlamasında ihmali olanlar hesap verecek.

Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm karamsar senaryolara tüm karalama kampanyalarına rağmen ihracattaki yükseliş grafiğimiz hız kesmeden devam ediyor.