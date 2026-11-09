SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bu yoldan geri dönüş yoktur
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaşacağını belirten Başkan Erdoğan, "Bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Bu yoldan geri dönüş yoktur." dedi.
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"İZMİR'DE 16 KARDEŞİMİZ VEFAT ETTİ"
Bugün öğle saatlerinde İzmir Aliağa'dan acı bir haber aldık. İzmir'de 16 kardeşimiz vefat etti.
Olayın hemen akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İzmir'e intikal etti. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. İzmir patlamasında ihmali olanlar hesap verecek.
Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm karamsar senaryolara tüm karalama kampanyalarına rağmen ihracattaki yükseliş grafiğimiz hız kesmeden devam ediyor.
"OCAK-EKİM DÖNEMİ İHRACATIMIZ YENİ BİR REKOR KIRDI"
Ocak-Ekim dönemi ihracatımız 236,8 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı.
İhracattaki bir diğer başarıyı teknolojide yakaladık. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 8,8 artış oranıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.
Benzer bir grafiği de turizmde görüyoruz. 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi yüzde 2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık. Turizm rakamlarımızın da ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Önümüzdeki donemde çok daha iyi seviyelere geleceğiz.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: BU YOLDAN GERİ DÖNÜŞ YOKTUR
Terörsüz Türkiye süreci tüm manasıyla hedefine ulaştığında bunun en büyük yansımaları turizm ve ihracatta ortaya çıkacaktır.