Terörsüz geleceğe ortak irade

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen "Terörsüz Türkiye" konferansına katıldı. Çiftçi, "Hiçbir talep, masum insanların canına kastetmeyi haklı gösteremez. Terör, korkuyu kullanarak topluma ve kamu otoritesine irade dayatır. Dolayısıyla terörle mücadele, devletin vatandaşına karşı vazgeçilmez sorumluluğudur. 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz devam etmektedir" diye konuştu.

TESPİT, TAKİP VE TASFİYE

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve devlet görevlilerinin de görevlerinin başında bulunduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Kamu düzenini koruma, suçu önleme ve suç işleyenleri adalet önüne çıkarma vazifesi sürmektedir. Her fiil, somut deliller ve hukuki usuller çerçevesinde değerlendirilir" ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi "Terörsüz Türkiye hedefi, siyasi iradenin, meclisimizin desteğinin ve devlet kurumlarının sorumluluğunun birleştiği bir devlet projesi niteliği kazanmıştır. Bu sürecin siyasi ve hukuki boyutu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle yürürken, biz İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki sorumluluğumuzu, kısaca '3T' diye andığımız üç aşamalı bir güvenlik anlayışıyla yerine getiriyoruz. Tespit, takip ve tasfiye. Önce tehdidi kaynağında tespit ediyor, bölücü örgütün bütün uzantılarını, lojistik hatlarını ve finans ağlarını en küçük ayrıntısıyla görünür kılıyoruz. Ardından sahadaki her gelişmeyi kesintisiz takip ediyor, silah bırakma ve fesih sürecinin akamete uğramaması için verilen her sözün karşılığını zeminde kolluyoruz. Silah bütünüyle devreden çıkana ve terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilene kadar bu mücadeleyi tavizsiz sürdürüyoruz" dedi. Bakan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı vizyonu, gelecek nesillere Büyük ve Güçlü Türkiye bırakmayı hedeflemektedir. Terörsüz Türkiye hedefi de bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.