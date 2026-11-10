Dışişlerinden Kıbrıs'taki 3'lü görüşme açıklaması: "İş birliğini olumlu buluyoruz"

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın dün Rum lider ve BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi ile adada yaptığı üçlü görüşmede, Türk tarafının hassasiyetle üzerinde durduğu, iki taraf arasında güvenin tesisine yönelik iş birliği alanlarının ele alınmış olmasını olumlu buluyoruz. BM Genel Sekreteri'nin de önerisi doğrultusunda başlatılan iş birliği süreci kapsamında 1,5 yıldır gündemde olan yeni sınır kapılarının açılması konusunda kısıtlı da olsa bir ilerleme kaydedilebilmiştir. Önümüzdeki dönemde iki liderin BM Genel Sekreteri ile yapmaları planlanan üçlü görüşmede sınır kapıları da dahil iş birliği alanlarında daha fazla ilerleme sağlanabilmesi, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun değişmesiyle mümkün olabilecektir" ifadelerini kullandı.

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