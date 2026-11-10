Gabar’da petrol yüzde 30 artacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün 2 saat süren Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İzmir- Aliağa'dan çok üzücü bir haber aldıklarını belirten Erdoğan şunları söyledi: Bir demir çelik fabrikasında, sıvı çelik dökümü yapıldığı esnada meydana gelen patlamada maalesef 16 kardeşimiz vefat etti; 2'si ağır 13 yaralımızın tedavisi devam ediyor. Öncelikle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Yaralı kardeşlerime Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Olayın hemen akabinde, talimatım üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımız süratle İzmir'e intikal ettiler. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacak.

GABAR'DAN PETROL MÜJDESİ

Şırnak-Gabar adeta petrolün başkenti hâline geldi. Bir dönem terörün, şiddetin, korkunun kol gezdiği Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Bugün 184 kuyuda günlük 84 bin varile ulaştık. Tüketimin yüzde 8'ini Gabar'dan temin ediyoruz. Şimdiye kadar Gabar'da toplamda 75,4 milyon varil ham petrol ürettik. Böylece cari açığın kapanmasına 6 milyar dolarlık katkı sağladık. Gabar'ın dağlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bölgede iki yeni sahada daha petrol keşfettik; Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz sahalarda Ekim ayı itibarıyla üretim başladı. Bu iki yeni sahada ilk değerlendirmelerimize göre 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunuyor. Gabar'daki saha geliştirme faaliyetleri ve yeni kuyuların devreye alınmasıyla bölgenin günlük petrol üretimi yüzde 30 artacak. 2027 yılının ikinci yarısında, yaklaşık 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varil barajını aşacak. Günlük 120 bin varil üretimin bugünkü karşılığı, ekonomimize senede 4,4 milyar dolarlık bir katkı demektir. Bu haberimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

2 KATINA ÇIKACAK

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz husus, yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarımızı harekete geçirmemizdir. "Aramadan bulunmaz" şiarıyla gerek yurt içinde gerek denizlerimizde gerekse yurt dışında pek çok adım attık. Engeller karşısında vazgeçmiyoruz. Sağ olsun, çok önemli keşifleri ülkemizin kazanç hanesine yazdı. Ürettiğimiz doğal gaz ile 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 17 Ekim'de görev yerine uğurladığımız Osman Gazi yüzer platformuyla buradaki üretimi iki katına, hane sayısını 8 milyona çıkaracağız. Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz yeniden şahlanışa kalkacak. Ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız. Turizmde, ticarette, yatırımlarda ve diğer alanlarda asıl atılım seferberliğini Terörsüz Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz. Bir asayiş meselesinin çok ötesinde, büyük ve güçlü Türkiye ülkümüzün lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Sonunda huzurun, refahın, kardeşliğin ve kalkınmanın olduğu bu yolda geri dönüş yoktur. Bunun için süreci ortak akılla, sağduyuyla ve mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla sürdürmenin gayreti içindeyiz.

ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ



Yıllarca ikinci Kandil olarak adlandırılan Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin tesisi yolunda kıymetli bir adım atıldı. Önceki hafta 4 bini aşkın örgüt mensubunun Irak güvenlik kuvvetlerine entegrasyonu başladı. Mağaraların boşaltılmasına yönelik olumlu gelişmeler yaşandı. Güvenlik hassasiyetlerinden taviz vermeden süreci dikkatle ilerletiyoruz. Kim ne derse desin, biz önümüze bakıyoruz. İşimize bakıyoruz. Bir an önce bu meseleyi kalıcı biçimde çözmeye bakıyoruz.



BİZLER BAŞKALARINA BENZEMEYİZ



17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım hayata koyuyoruz. İlgili bakanlarımız ve kurumlarımız gerekli açıklamaları düzenli bir şekilde yapıyor. Biz de meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah bunda en küçük bir taviz ve tavsama olmayacak. Fon sorunu ilk ortaya çıktığında, "Biz başkalarına benzemeyiz" demiştik. Bizim başkalarına benzemediğimiz eminim artık çok net görülmüştür. Milletimizin hak ve hukukunu koruma konusundaki dirayetli duruşumuzu, kararlı tutumumuzu herkesin anladığına inanıyorum. Vatandaşlarımızdan bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum.



TURİZM GELİRLERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE



OCAK-EYLÜL 2026 döneminde, ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık. Bu rakamla hem çeyreklik hem de 9 aylık dönemler itibariyle turizm gelirlerini en yüksek seviyeye çıkardık. Aynı dönemde, ziyaretçilerin ülkemizdeki ortalama kalış süresi 10,34 gece olarak gerçekleşirken, kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 120 dolara yaklaştı.



İHRACATTA REKOR



ORTA-YÜKSEK ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, yüzde 8,8 artışla 118,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Savunma ve Havacılık ihracatında da başarıya imza attık. Ekim'de bu alandaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 arttı ve 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı. 12 aylık bazda yüzde 37 artışla 11 milyar 357 milyon dolara çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör