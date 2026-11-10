YÖK Başkanı Erol Özvar: Üniversitelerimiz COP31'de akademik elçi olarak görev yaptı

Türkiye'nin küresel ölçekte dünyanın en büyük sorunlarından birinin tartışıldığı ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını vurgulayan Özvar, binlerce kişinin katıldığı COP31'in Türkiye için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

ÜNİVERSİTELER COP31'DE AKADEMİK ELÇİ OLDU

COP31'de akademik elçi olarak görev yaptıklarını belirten Özvar, üniversitelerin bu organizasyonda projeleriyle çok görünür olduğunu kaydetti. COP31 hazırlıkları kapsamında Türkiye'deki 208 üniversiteden iklim değişikliğiyle mücadele konusunda projeler hazırlamalarının istendiğini hatırlatan Özvar, üniversitelerden gelen binlerce projenin değerlendirildiğini ve sergilenmeye layık bulunan çalışmaların seçildiğini anlattı.

Sergilenen projelerin iklim değişikliğiyle mücadelede siyasi, ekonomik, pedagojik ve akademik alanlarda alınabilecek tedbirlere ilişkin öneriler içerdiğini belirten Özvar, bu çalışmaların COP31'i ziyaret eden siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve iklim aktivistleri için ilham kaynağı olabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

"TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN PROJELERİ EVRENSEL BİR DİL TAŞIYOR"

Türk üniversitelerinin ortaya koyduğu projelerin farklı ülkeler ve kesimler tarafından anlaşılabilecek evrensel bir dil taşıdığına dikkati çeken Özvar, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla herkesin, bütün kesimlerin, gelişmiş, az gelişmiş bütün ülkelerin anlayabileceği bir tarzda bir lisan geliştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bu açıdan Türk üniversitelerinin ortaya koyduğu projeler, iklim değişikliğiyle karşı ortak eylemi cesaretlendiren, ona güçlü bilimsel bir temel sunan projelerdir."

Özvar, COP31 kapsamında sergilenen projelerin uluslararası paydaşlarla iş birliği yapmaya ve ortak eylem geliştirmeye elverişli olduğunu belirterek, Türk üniversitelerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarının uluslararası iş birliğine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör