Bakan Fidan’dan COP31’de diplomatik temaslar

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, Antalya'da düzenlenen COP31 marjında görüşmeler yaptı.

Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

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