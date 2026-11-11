Başkan Erdoğan, Becirovic ve Komsic ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki üç kurucu unsurun da dostluğuna önem verdiğini, ülkenin toprak bütünlüğü, egemenlik ve anayasal düzenine desteğimizi sürdüreceğimizi ifade etti.

Başkan Erdoğan ayrıca, ülkemizin Althea misyonuna desteğinin devam edeceğini, diğer taraftan Bosna-Hersek ile ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeyi önemsediğimizi belirtti.