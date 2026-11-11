Başkan Erdoğan’ın sözleri rahatsız etti: İsrail’den alçak ve hadsiz iftiralar! Dışişlerinden sert tepki...

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya seslenerek Gazze'de yaşanan soykırım ve insanlık dramına dikkat çekti.

"KARDEŞLERİMİZ ÇADIRLARDA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLDİLER"

Gazze'de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre kırımının yaşandığını belirten Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi, biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık ağaçlar kesilirken toprak kirletildi, su kirletildi, şehirler devasa birer enkaz yığınına çevrildi. Biz bugün İsrail'den konteyner istiyoruz ama şu anda Gazze'de oradaki Filistinli kardeşlerimiz ne yazık ki çamur batağının içerisindeki çadırlarda yaşamaya mahkûm edildiler" dedi.

"MASUM ÇOCUKLAR HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR"

"Bunlar insan değil mi? Bu insanlara bir çadır dahi layık görülmüyor mu?" diyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade edilmiyor. Son birkaç gündür Gazze'den yine yürek yakan haberler geliyor. Gazze'de yok edilen altyapı, aşırı yağışlar ve sel felaketiyle birleşince on binlerce çadır, barınak sular altında kaldı. Altına sığınabilecekleri hiçbir çatısı olmayan yüz binlerce Gazzeli kardeşimiz, özellikle tir tir titreyen masum çocuklar suların içinde, bu kış koşullarında çoğu zaman anne-babasız olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Gazze'de yaşanan soykırımı dünyanın görmezden geldiğini tekrar hatırlatan Başkan Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A İFTİRA GİRİŞİMİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Başkan Erdoğan'a yönelik iftiralarda bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in hadsiz açıklamalarına sert tepki gösterildi. Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün (11 Kasım) COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail'in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşımış ve insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade etmiştir.

Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail'in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz."