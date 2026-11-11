Emine Erdoğan: "Yeni işbirlikleri kurulmasını teşvik edeceğiz"

Emine Erdoğan, zirveye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Başarıyı yalnızca verilen taahhütlerle değil, bunların insanların hayatında, şehirlerimizde ve üretim biçimlerimizde oluşturduğu değişimle ölçmek istiyoruz" diyen Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün asıl mesele ne yapacağımızı bilmemek değil, bildiklerimizi hayata geçirecek iradeyi ortaya koymaktır. Türkiye olarak, COP31'i bir 'Aksiyon COP'u' olarak tanımlamamızın sebebi de budur. Dokuz yıl önce başlattığımız Sıfır Atık Hareketi de işte bu anlayışın somut bir örneğidir."

'YENİ İŞBİRLİKLERİ KURULMASINI TEŞVİK EDECEĞİZ'

Emine Erdoğan, Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı'na ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bakıştan yola çıkarak değerli lider eşleri ile 'Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda geleceğimize yön vermek için buluştuk. Küresel Sıfır Atık İttifakımızla ülkelerin başarılı uygulamalarını birbirinden öğrendiği, ortak projeler geliştirdiği ve yerel çözümleri küresel ölçekte yaygınlaştırdığı güçlü bir işbirliği zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Kıymetli lider eşlerinin de desteğiyle çalışmalarımızın geniş coğrafyalara ulaşmasını, yeni işbirlikleri kurulmasını teşvik edeceğiz. İttifakımızın ülkelerimiz ve bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyor, katkılarından dolayı değerli lider eşlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."