İçişleri Bakanı Çiftçi, COP31 Kriz Merkezi’ni ziyaret etti

COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Çiftçi, COP31 Kriz Merkezi'nde Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Vali Hulusi Şahin ile jandarma ve emniyetten üst düzey yöneticilerle bir araya geldi. Görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik de yer aldı.

Bakan Çiftçi, COP31 için alınan güvenlik tedbirleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Organizasyonda görev alan güvenlik güçleriyle sohbet eden Çiftçi, özverili çalışmaları nedeniyle personele teşekkür etti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör