SON DAKİKA... BM Genel Sekreteri Guterres: Ülkeler üzerine düşeni yapmalı

COP31 Liderler Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres COP31'de açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Guterres'in açıklamalarında şu mesajları verdi:

İklim felaketini durdurmalıyız. Bilim, tek başına yenilenebilir enerjiye geçişi sağlayamaz. Fosil yakıtlardan, tıpkı dinozorlardan vazgeçtiğimiz gibi vazgeçmeliyiz. Bilimi çarpıtmaktan ve bilimsel eylemleri ertelemekten vazgeçmeliyiz.

BM Genel Sekreteri Guterres, COP31 Zirvesi'nde dünyaya seslendi: "İklim krizini durdurmak zorundayız" | Video

En büyük sorun ise dünyanın çok yavaş ilerlemesi. Mevcut ulusal planlara baktığımızda, koşullu hedeflerin bile yalnızca üçte birinin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Çok daha hızlı hareket etmeliyiz. Saat hızla ilerliyor. Artık ya harekete geçme ya da vazgeçme zamanı.

İklim adaleti, önümüzdeki yılların en büyük sınavı olacak. Ülkelerden ekonomilerini dönüştürmelerini isterken onlara gerekli kaynakları sağlamaktan kaçınamayız. Ülkeler üzerine düşeni yapmalı.

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