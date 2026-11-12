Bakan Kurum'dan taziye mesajı: "Aziz milletimizin başı sağ olsun"
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Kurum mesajında, "Kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷— Murat KURUM (@murat_kurum) November 12, 2026