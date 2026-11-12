Bakan Kurum'dan taziye mesajı: "Aziz milletimizin başı sağ olsun"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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