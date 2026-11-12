Başkan Erdoğan'dan COP31 teşekkürü: "Bir araya gelmemiz özel bir önem taşıyor"
Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, iklim kriziyle mücadelede ortak hareket etmenin önemini vurguladı. Uluslararası iş birliği, yeşil sanayileşme ve elektrifikasyon konusunda da önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’ne katılan tüm Devlet ve Hükümet Başkanlarına en derin şükranlarımı sunuyorum. Uluslararası alanda büyük sınamaların yaşandığı bir dönemde, bir araya gelmeniz ve mesajlarınızı bizzat iletmeniz özel bir önem taşıyor" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi'nin ardından iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
"İKLİM KRİZİ GELECEK NESİLLERİ DE ETKİLİYOR"
İklim krizinin yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de etkilediğini belirterek, ülkelerin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini kaydeden Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan tüm Devlet ve Hükümet Başkanlarına en derin şükranlarımı sunuyorum. Uluslararası alanda büyük sınamaların yaşandığı bir dönemde, bir araya gelmeniz ve mesajlarınızı bizzat iletmeniz özel bir önem taşıyor.
Burada bulunmanız, iklim eylemine yönelik siyasi taahhüdünüzün ve karşı karşıya olduğumuz sınamaların bir iş birliğiyle üstesinden gelebileceğimize olan inancınızı ortaya koymuştur. Zirveye aktif katkılarından ötürü tüm Taraflara, uluslararası kuruluşlara, çok taraflı kalkınma bankalarına ve paydaşlara da teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğunuz yaklaşımların ve sürece yapıcı şekilde müdahil olma arzunuz, COP31 çalışmalarının güçlü şekilde yürütüldüğünü göstermektedir" ifadelerini kullandı.
"ORTAK ZEMİN CESARET VERİCİDİR"
Diğer ülkelerin Antalya'ya farklı deneyimler, öncelikler ve ulusal koşullarla geldiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Başkanlığımız, bu ruhu tüm Tarafların çekincelerini ve önceliklerini gözeterek daha da ileriye taşıyacaktır. Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girdiğimiz bu dönemde, gerçekleştirdiğimiz fikri alışverişleri, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin hem bilimsel hem de ahlaki bir zorunluluk olduğunu yeniden teyit etmiştir. Sorumluluğumuz; yaşamları halihazırda etkilenmiş olan tüm insanlara, gelecek nesillere ve gerekse ekonomilerimizin bağlı olduğu dünyamıza kadar uzanmaktadır. Görüşmelerde ortaya çıkan geniş ortak zemini beni cesaretlendirdi. Ülkeler Antalya'ya farklı deneyimler, öncelikler ve ulusal koşullarla geldiler; bununla birlikte, bu farklılıklar ortak bir zeminin tesisine engel olmadı. Bu ortam, COP31 boyunca ve sonrasında devam edecek diyaloğa ve iş birliği için kıymetli bir temel oluşturacaktır. Bu ortak zeminin COP31 Eylem Gündemi'nin önceliklerine yansıtılmış olması özellikle cesaret vericidir" dedi.