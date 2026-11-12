Başkan Erdoğan'dan COP31 teşekkürü: "Bir araya gelmemiz özel bir önem taşıyor"

"İKLİM KRİZİ GELECEK NESİLLERİ DE ETKİLİYOR"

İklim krizinin yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de etkilediğini belirterek, ülkelerin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini kaydeden Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan tüm Devlet ve Hükümet Başkanlarına en derin şükranlarımı sunuyorum. Uluslararası alanda büyük sınamaların yaşandığı bir dönemde, bir araya gelmeniz ve mesajlarınızı bizzat iletmeniz özel bir önem taşıyor.

Burada bulunmanız, iklim eylemine yönelik siyasi taahhüdünüzün ve karşı karşıya olduğumuz sınamaların bir iş birliğiyle üstesinden gelebileceğimize olan inancınızı ortaya koymuştur. Zirveye aktif katkılarından ötürü tüm Taraflara, uluslararası kuruluşlara, çok taraflı kalkınma bankalarına ve paydaşlara da teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğunuz yaklaşımların ve sürece yapıcı şekilde müdahil olma arzunuz, COP31 çalışmalarının güçlü şekilde yürütüldüğünü göstermektedir" ifadelerini kullandı.