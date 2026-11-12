Devlet Bahçeli'den, Malatya'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Devlet Bahçeli’den, Malatya’da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
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Bahçeli, yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Rabb'imizden niyazım, sabır ve metanetimizi artırması, benzer felaketlerle beraber her türlü kazalardan tüm güvenlik güçlerimizi korumasıdır."

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#DEVLET BAHÇELİ #MALATYA #YEŞİLYURT #TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

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