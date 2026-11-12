Devlet Bahçeli’den, Malatya’da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Bahçeli, yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Rabb'imizden niyazım, sabır ve metanetimizi artırması, benzer felaketlerle beraber her türlü kazalardan tüm güvenlik güçlerimizi korumasıdır."