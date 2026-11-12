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İletişim Başkanı Duran: “Türkiye, iklim adaletini konuşurken insani değerleri ve vicdanı da masaya koydu”

İletişim Başkanı Duran: “Türkiye, iklim adaletini konuşurken insani değerleri ve vicdanı da masaya koydu”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede dünyaya yaptığı çağrı son derece açıktı” diyen Duran, “Türkiye, iklim adaletini konuşurken insani değerleri ve vicdanı da masaya koydu.” ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 19:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiren COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 6 kıtadan 95 ülke lideri ile 7 uluslararası kuruluş başkanı olmak üzere toplam 102 liderin ağırlandığını belirtti.

Türkiye'nin diyaloğu, uzlaşıyı ve somut eylemi esas alan iklim diplomasisiyle bu tarihi buluşmaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede dünyaya yaptığı çağrı son derece açıktı: İnsanlığın tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür, tek bir bahçesi vardır, o da yeryüzüdür. Başka bir gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz yoktur. Türkiye, iklim adaletini konuşurken insani değerleri ve vicdanı da masaya koydu.