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Konya'nın plastik atıktan ürettiği dünyada ilk grafen yol COP31’de uygulandı!

Konya'nın plastik atıktan ürettiği dünyada ilk grafen yol COP31’de uygulandı!

Konya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'nde dünya liderlerinin kullandığı güzergâhta plastik atıklardan üretilen nanografen katkılı asfalt uygulamasını hayata geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyada bir ilk olan bu çevreci teknolojinin tüm dünyaya hediye edildiğini belirterek, projenin kilometrede yıllık 420 ton karbon emisyonu azaltımı sağladığını vurguladı.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 15:16

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da dünya liderlerini, uluslararası kuruluşları ve iklim alanında çalışan uzmanları bir araya getirirken, Konya Büyükşehir Belediyesi de organizasyona çevresel sürdürülebilirlik alanında yüksek teknolojili bir uygulamayla katkı sağlıyor. COP31'e katılan çok sayıda dünya liderinin zirvenin gerçekleştirildiği alana ulaşmak için kullandığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderleri karşıladığı güzergâh olan COP31 Liderler Yolu, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin nanografen katkılı asfalt uygulamasıyla hazırlandı. Böylece dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele için bir araya geldiği uluslararası platformda, Konya'da geliştirilen yenilikçi bir çevre teknolojisi de dünya liderlerinin doğrudan kullandığı bir altyapı uygulamasına dönüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hexagraphene Nanoteknoloji firması ile birlikte hayata geçirilen proje, geleneksel asfalt uygulamalarına alternatif oluşturdu. Bu yenilikçi çalışma, atık yönetimi ile ulaşım altyapısını buluşturarak iklim değişikliğiyle mücadelede teknolojinin dönüştürücü gücünü ortaya koydu.

KONYA'NIN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMI DÜNYAYLA BULUŞUYOR Dünya Belediyeler Birliği (UCLG), Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliğiyle mücadelenin çevresel farkındalığın yanında bilim, teknoloji ve somut uygulamalarla mümkün olabileceğini belirtti. Konya olarak çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve geleceğin şehirlerine örnek olacak çalışmalara büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, "COP 31'de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak önemli roller üstlendik ama bizim için en kıymetlisi dünya liderlerinin geçtiği yolda yapmış olduğumuz uygulama. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Ar-Ge sonucunda yapmış olduğumuz grafen yol dünyada bir ilk ve COP'un önemli çıktılarından birisi haline geldi. Karbon salınımını ve plastik atıkları azaltan bu uygulamamız dünyaya ve tüm şehirlere örnek bir uygulama" diye konuştu. "KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN TÜM DÜNYAYA BİR ÇEVRE HEDİYESİDİR" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iklim değişikliği hakkında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Bunun en güzel örneklerinden birisi de bu grafen yol. Bir belediyecilik başarısı ve birlikte çalışma başarısı. Bakanlığımıza da bu uygulamaya gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Antalya'da dünya liderlerini misafir ettik ama dünya liderlerinin geçtiği yol Konya Büyükşehir Belediyemizin tüm dünyaya bir çevre hediyesidir" ifadelerini kullandı.