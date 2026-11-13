Başkan Erdoğan’dan COP31 Zirvesi’nde diplomasi trafiği! İkili görüşmeler damga vurdu: Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya EXPO alanında düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Başkan Erdoğan, 10 Kasım'da ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye olarak İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretlerini sürdürdüklerini ifade etti.

GÜNDEM GAZZE, KIBRIS VE LİBYA

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için de çalıştıklarını belirten Erdoğan, yeni bir diyalog sürecine destek vermeye hazır olduklarını bildirdi. Görüşmede ayrıca Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son durum da ele alındı.

Başkan Erdoğan, Guterres'in ardından Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü. Bu, Lula da Silva'nın yeniden göreve seçilmesinin ardından yüz yüze yaptığı uluslararası ilk resmi görüşmesi oldu.

Türkiye-Brezilya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, COP30 Başkanlığı sürecinde Brezilya'nın iklim müzakerelerinde aldığı mesafeyi Türkiye olarak ileriye taşımayı hedeflediklerini, COP31'i, alınan kararların uygulamaya geçirilmesine odaklanan bir konferans olarak tasarladıklarını dile getirdi.