Başkan Erdoğan’dan COP31 Zirvesi’nde diplomasi trafiği! İkili görüşmeler damga vurdu: Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında bir dizi diplomatik görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan zirvede BM Genel Sekreteri Guterres, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin de aralarında bulunduğu liderlerle bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya EXPO alanında düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Başkan Erdoğan, 10 Kasım'da ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye olarak İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretlerini sürdürdüklerini ifade etti.
GÜNDEM GAZZE, KIBRIS VE LİBYA
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için de çalıştıklarını belirten Erdoğan, yeni bir diyalog sürecine destek vermeye hazır olduklarını bildirdi. Görüşmede ayrıca Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son durum da ele alındı.
Başkan Erdoğan, Guterres'in ardından Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü. Bu, Lula da Silva'nın yeniden göreve seçilmesinin ardından yüz yüze yaptığı uluslararası ilk resmi görüşmesi oldu.
Türkiye-Brezilya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, COP30 Başkanlığı sürecinde Brezilya'nın iklim müzakerelerinde aldığı mesafeyi Türkiye olarak ileriye taşımayı hedeflediklerini, COP31'i, alınan kararların uygulamaya geçirilmesine odaklanan bir konferans olarak tasarladıklarını dile getirdi.
COP32'YE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK ETİYOPYA'YA TEBRİK
Başkan Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabulünde Türkiye-Etiyopya ilişkileri ile bölgesel konular görüşüldü. İki ülkenin ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adımlar atmayı sürdüreceğini belirten Erdoğan, Etiyopya'nın bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini de kaydetti.
Erdoğan, Etiyopya'nın COP32'ye ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla Etiyopya Başbakanı'nı tebrik etti.
Başkan Erdoğan'ın Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ı kabulünde iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Bangladeş'in ticaret ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdürmesinin yararlı olacağına işaret etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Cox's Bazar'daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerini sürdüreceklerini belirtti.
SUUDİ ARABİSTAN İLE ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti. Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile konuk bakan, iki ülke arasındaki Elektrik Projelerinde İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.
Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile de görüşen Erdoğan, iki ülke arasında enerji, ticaret, savunma sanayisi ve yatırım alanlarında çalışmaları yoğunlaştırmaları gerektiğini vurguladı.
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının giderek güçlendiğini, Ankara Zirvesi'nde de teşkilatın stratejik öneminin daha fazla kabul gördüğünün bir kez daha ortaya konulduğunu, Türkmenistan'ın Aile Meclislerine üye olarak katılmasını temenni ettiklerini söyledi.
PAŞİNYAN İLE NORMALİZASYON SÜRECİ GÖRÜŞÜLDÜ
Başkan Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nin ilk günü olan 11 Kasım'da Antalya EXPO alanında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti.
Türkiye-Avustralya ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Başkan Erdoğan, Türkiye ile Avustralya'nın ikili ticaret potansiyelinin mevcuttan daha fazla olduğunu, bu noktada birçok alanda işbirliği fırsatlarını değerlendirmenin önem arz ettiğini dile getirdi.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Başkanlık Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i de kabul eden Erdoğan, Türkiye'nin Bosna Hersek'teki üç kurucu unsurun da dostluğuna önem verdiğini, ülkenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve anayasal düzenine desteğini sürdüreceğini vurguladı.
Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabulünde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalizasyon sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü, bazı sembolik ancak önemli adımların atıldığını anlattı. Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini Türkiye olarak yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini dile getirdi.