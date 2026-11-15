Başkan Erdoğan’dan KKTC mesajı: Kıbrıs bizim millî davamızdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Kıbrıs bizim millî davamızdır…

Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız.