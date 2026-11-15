Şehitleri millet uğurladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düşen askeri helikopterde şehit olan kahramanlar Ankara'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şehit Binbaşı Pınar için ise Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Valisi Yakup Canpolat, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehit Kara Pilot Binbaşı Pınar'ın naaşı, Sincan'daki Çimşit Mezarlığı'na defnedildi. Binbaşı Erdem Çimen, İzmir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde şehidin eşi Özge, 11 yaşındaki oğlu Demir, annesi Aygül ve babası emekli Albay Turan Çimen, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ailenin yaşadığı büyük acı yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Binbaşı Erdem Çimen'in naaşı, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir (35) memleketi Hatay'da toprağa verildi. 1 çocuk babası şehit Hüseyin Zehir'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Payas Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KKTC ŞEHİDİ DE UĞURLANDI

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi. Törende şehidin annesi Yeter Öcal, babası Hanifi Öcal ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Mühimmat Er Kağan Öcal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.





9 AYLIK GÖKÇE BABASINI UĞURLADI

Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için memleketi Kayseri'de tören düzenlendi. Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınan Önder, ardından Kalemkırdı Camii'ne getirildi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin eşi Öznur Önder, tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Çiftin 9 aylık kızları Gökçe de annesinin kucağında babasına veda etti. Törene katılan vatandaşlar, acılı aileyi yalnız bırakmadı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ında katıldığı törenin ardından Serkan Önder, Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.



ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailelerine taziye mesajı gönderdi. Ayırca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevi başında şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal'ın ailesine de taziye mesajı gönderdi.



Umay Sena SÜMER-Ali ALTUNTAŞ-Ceyhan TORLAK-Yaser ÇAPAROĞLU-Tarık YILMAZ/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör