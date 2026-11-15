Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antalya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenleği basın toplantısında "Türkiye'nin ev sahipliği olağanüstü. Bundan dolayı çok müteşekkirim" dedi. Guterres toplantıda özetle şunları söyledi:

Türkiye, şimdiye kadarki en büyük COP'lardan birine ve şüphesiz bu yılın en büyük BM konferansına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın her köşesinden gelen on binlerce insanın enerjisini, coşkusunu ve kararlılığını hissetmek gerçekten olağanüstü. Türkiye'ye ev sahipliği, misafirperverliği ve sıcak karşılamaları için teşekkür ederim.

Bu, Genel Sekreter olarak katıldığım son COP ve Antalya'daki son etkinliğim. Genel Sekreter olarak geçirdiğim yaklaşık 10 yıl boyunca, iklim değişikliği konusunda gerçeği söylemeye çalıştım. Bazen bu gerçek rahatsız edici oldu. Bazen de hoş karşılanmadı. Ancak benim sorumluluğum hiçbir zaman gerçekleri daha kabul edilebilir hale getirmek olmadı. Gerçek şu ki, iklim değişikliği sınırlarını aşar. İklim değişikliği dünya çapında açlığa ve yerinden edilmeye neden oldu. On yıllar boyunca elde edilen kalkınma kazanımlarını silip süpürüyor. Ülkeleri daha da derin bir borç batağına sürüklüyor. Toprak ve su için rekabeti şiddetlendiriyor. İstikrarsızlığı körüklüyor. Giderek artan bir şekilde, toplulukların ve ülkelerin varlığını tehdit ediyor.Yanan bir gezegende barış inşa edemezsiniz. Ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Fosil yakıt lobisinin orantısız etkisiyle yüzleşmeliyiz. AA

BM YETKİLİSİ KISHORE: AFET YÖNETİM SİSTEMİNİZ DÜNYAYA ÖRNEK

COP31'e katılan BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) Başkanı Kamal Kishore, Antalya Manavgat 'ta 2021'deki yangından etkilenen ve kısa sürede yenilenerek, "Sıfır Atık Köyü"ne dönüştürülen Demirciler Mahallesi'ni ziyaret etti. AFAD yetkililerinden bilgi alan Kishore "Türkiye'deki birçok şehirde iklim kaynaklı tehlikelere karşı kentsel dayanıklılık konusunda önemli çalışmalar yürütülüyor. Afet yönetim sisteminiz dünyaya örnek" dedi.

İSLAM ÜLKELERİYLE SIFIR ATIK İŞBİRLİĞİ

COP31 kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ile İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS) arasında gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla üye ülkelerde pilot projeler geliştirilmesi, eğitim programları düzenlenmesi ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS) Genel Direktörü Büyükelçi Berik Aryn'in imzaladığı mutabakat zaptı ortak araştırmalar yapılması ve gıda israfına karşı farkındalık çalışmalarının yürütülmesini de kapsıyor. İslam Gıda Güvenliği Örgütü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tarım ve gıda güvenliği alanında faaliyet gösteren ihtisas kuruluşu olarak biliniyor. Erdoğan ÖZTÜRK/SABAH

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