AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Gagauzya’daki seçim gözlem görevini tamamladı!

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, Moldova 'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde yapılan Başkanlık ve Halk Meclisi seçimlerini TBMM adına yerinde takip etti. Tipioğlu, seçim gözlem görevini tamamlayarak yurda döndü.

Seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Tipioğlu, gözlem görevini Moldova'nın seçim kurallarına saygı içinde ve tarafsızlıkla yürüttüklerini belirtti. "Sandıkta söz seçmenindir. Her seçmenin oyunu özgürce kullanabilmesi ve seçmen iradesinin sandığa yansıması büyük önem taşıyor" dedi.

NESİLDEN NESİLE AKTARILAN DİL VE KÜLTÜR BAĞI VAR

Türkiye'nin Moldova'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayan Tipioğlu, "Gagauz kardeşlerimizle aramızda nesilden nesile aktarılan köklü bir dil ve kültür bağı var. Gagauz Türkçesinin yaşatılması, geleneklerin ve kültürel değerlerin genç kuşaklara aktarılması bizim için çok kıymetli. Gagauz kardeşlerimizle kurduğumuz bu yakınlık, Türkiye ile Moldova arasındaki dostluğu da güçlendiriyor. Bu bağın eğitim ve kültür alanlarında geliştireceğimiz ortak çalışmalara katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.