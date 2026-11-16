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  • Bakırköy Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturmasında yeni gelişme! 9 şüpheli hakkında kamu davası açıldı

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturmasında yeni gelişme! 9 şüpheli hakkında kamu davası açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bakırköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. "İcbar suretiyle irtikap" suçlamalarına ilişkin suçlamalar, ana dosyadan ayrılarak farklı bir dosya üzerinden tamamlandı ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in ve başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 9 şüpheli hakkında Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

Bakırköy Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturmasında yeni gelişme! 9 şüpheli hakkında kamu davası açıldı
Batuhan ALTINBAŞ
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bakırköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. "İcbar suretiyle irtikap" suçlamalarına ilişkin suçlamalar, ana dosyadan ayrılarak farklı bir dosya üzerinden tamamlandı ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in ve başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 9 şüpheli hakkında Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. İddianamede biri kuaför diğeri ise dönerci olan iki ayrı işletmeye yönelik eylemler yer aldı. İddianameye konu olan eylemlerde, Kuaför sahibi müşteki Rıdvan Bayar'dan 200 bin dolar istendiği, Döner işletmesi sahibi Mustafa Karacan'dan ise 2 milyon 500 bin TL rüşvet istendiği ortaya çıktı.

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik

KUAFÖR 200 BİN DOLAR RÜŞVETİ VERMEYİNCE DÜKKANI MÜHÜRLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bakırköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonunda, aralarında başkan yardımcıları ve üst düzey yöneticilerin bulunduğu 39 kişi tutuklanmış, Bakırköy'de bulunan bir işyeri ruhsatı için istenen rüşvetin video kayıtları ve detayları dosyaya girmiş, ruhsat işlemleri için esnaftan 200 bin dolar talep edildiği tespit edilmişti. Ödemenin haksız olduğunu belirten Rıdvan Bayar, rüşveti vermemiş, dükkanının 16 kez mühürlendiğini öne sürmüştü. 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçlaması ana dosyadan ayrılarak farklı bir dosya üzerinden tamamlandı.

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik

DÖNERCİDEN RUHSAT İÇİN 2.5 MİLYON TL RÜŞVET İSTENDİ

Müşteki Mustafa Karacan'a ait döner işletmesinin ise tadilat, mühürleme ve iş yeri ruhsat süreçlerinde Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül'ün baskı kurduğu, bu baskı sonucunda müştekinin Gül'e haksız yere 2 milyon 500 bin TL ödemek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

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Bakırköy Belediyesi'ne yönelik

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA KAMU DAVASI

Bakırköy Belediye Başkan yardımcıları Ali Rıza Akyüz, Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri Erkan Gül ve Mustafa Fazlıoğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Keküllüoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanının babası Mustafa Özdemir hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı. Diğer tüm şüpheliler hakkında "İcbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüs etme" suçundan 1 yıl 3 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası, Belediye Başkanının babası Mustafa Özdemir hakkında ise, "İcbar suretiyle irtikap suçuna yardım etmeye teşebbüs" suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmaya konu 42 ihale dosyasındaki hukuka aykırılık iddiasına ilişkin olarak, şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelemesinin ardından 'İhaleye Fesat Karıştırma' dosyalarının da yakın zamanda neticelendirileceği öğrenildi.

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