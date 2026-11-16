Bakırköy Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturmasında yeni gelişme! 9 şüpheli hakkında kamu davası açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bakırköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. "İcbar suretiyle irtikap" suçlamalarına ilişkin suçlamalar, ana dosyadan ayrılarak farklı bir dosya üzerinden tamamlandı ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in ve başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 9 şüpheli hakkında Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. İddianamede biri kuaför diğeri ise dönerci olan iki ayrı işletmeye yönelik eylemler yer aldı. İddianameye konu olan eylemlerde, Kuaför sahibi müşteki Rıdvan Bayar'dan 200 bin dolar istendiği, Döner işletmesi sahibi Mustafa Karacan'dan ise 2 milyon 500 bin TL rüşvet istendiği ortaya çıktı.