Bakırköy Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturmasında yeni gelişme! 9 şüpheli hakkında kamu davası açıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bakırköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. "İcbar suretiyle irtikap" suçlamalarına ilişkin suçlamalar, ana dosyadan ayrılarak farklı bir dosya üzerinden tamamlandı ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in ve başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 9 şüpheli hakkında Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bakırköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. "İcbar suretiyle irtikap" suçlamalarına ilişkin suçlamalar, ana dosyadan ayrılarak farklı bir dosya üzerinden tamamlandı ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in ve başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 9 şüpheli hakkında Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. İddianamede biri kuaför diğeri ise dönerci olan iki ayrı işletmeye yönelik eylemler yer aldı. İddianameye konu olan eylemlerde, Kuaför sahibi müşteki Rıdvan Bayar'dan 200 bin dolar istendiği, Döner işletmesi sahibi Mustafa Karacan'dan ise 2 milyon 500 bin TL rüşvet istendiği ortaya çıktı.
KUAFÖR 200 BİN DOLAR RÜŞVETİ VERMEYİNCE DÜKKANI MÜHÜRLENDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bakırköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonunda, aralarında başkan yardımcıları ve üst düzey yöneticilerin bulunduğu 39 kişi tutuklanmış, Bakırköy'de bulunan bir işyeri ruhsatı için istenen rüşvetin video kayıtları ve detayları dosyaya girmiş, ruhsat işlemleri için esnaftan 200 bin dolar talep edildiği tespit edilmişti. Ödemenin haksız olduğunu belirten Rıdvan Bayar, rüşveti vermemiş, dükkanının 16 kez mühürlendiğini öne sürmüştü. 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçlaması ana dosyadan ayrılarak farklı bir dosya üzerinden tamamlandı.
DÖNERCİDEN RUHSAT İÇİN 2.5 MİLYON TL RÜŞVET İSTENDİ
Müşteki Mustafa Karacan'a ait döner işletmesinin ise tadilat, mühürleme ve iş yeri ruhsat süreçlerinde Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül'ün baskı kurduğu, bu baskı sonucunda müştekinin Gül'e haksız yere 2 milyon 500 bin TL ödemek zorunda kaldığı ortaya çıktı.