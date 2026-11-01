SON DAKİKA! Bakırköy’de 200 bin dolarlık rüşvet çarkı! Şok detaylara SABAH ulaştı: Kuaföre ölümlü tehdit: Rüşvet vermedim 6 kez dükkanı mühürlediler

Bakırköy'de bir işyeri ruhsatı için istenen rüşvetin video kayıtları ve detayları dosyaya girmiş, ruhsat işlemleri için esnaftan 200 bin dolar talep edildiği tespit edilmişti. Esnaf Rıdvan B.'nin ödeme yapmak istememesi üzerine kuaföre Bakırköy Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in gittiği ortaya çıkmıştı. Çökülmek istenen kuaför savcılıktaki ifadesinde rüşvet sarmalının nasıl gerçekleştiğini tek tek anlattı.
SÜREÇ MECLİS ÜYESİYLE BAŞLADI
Şikayetçi olan Rıdvan B. Yeşilköy'de bulunan işletmeyi 2024 yılında kiraladığını ve ruhsat başvurusunda bulunduğunu belirtti. Ruhsat evraklarının Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ve Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün makamında olduğunun söylenmesi üzerine süreç için Ali Rıza Akyüz ile görüşmek üzere odasına gittiğini söyledi.
Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz
Rıdvan B., "Zabıta müdürünün yönlendirmesiyle burada kendisini meclis üyesi olarak tanıtan Erkan Gül ile görüştüm. Erkan Gül yemek sırasında bana ruhsat alınabilmesi için başkanlık makamının 200 bin dolar talebi olduğunu söyledi. Paranın 100 dolar bile eksik olması halinde başvurunun karşılanmayacağını, bölgenin rayiç bedelinin bu olduğunu ve başkanla da pazarlık yapılmayacağını belirtti. Ben bunları başta şaka sandım, sonrasında Erkan Gül ile tartıştım. O da 'Süreç bu şekilde yürüyor' dedi" şeklinde konuştu.
BAŞKAN YARDIMCISI ALİ RIZA AKYÜZ'DEN KÜSTAH TEHDİTLER: "SENİ İÇERİ ATTIRACAĞIM"
Durumu sormak için mahalle muhtarını da yanına alıp Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün makamına giden Rıdvan B., sert bir tepkiyle karşılaştığını ve Akyüz'ün kendisini tehdit ederek hakaretler savurduğunu öne sürdü. Mağdur esnaf ifadesinde, "Başkan yardımcısı Ali Rıza Akyüz kızarak bağırmaya başladı ve bana 'Böyle bir yeri açıp devam edebileceğini mi zannettin, al git, orayı kapattıracağım, senin orada artık bir tutanağın var, seni mühürleyeceğim, mührü sökersen seni içeriye attıracağım, burnunun dikine çok gidiyorsun, dükkanını açtığın gün orayı kapattıracağım, seni millete rezil edeceğim' dedi ve evrakları yüzüme atarak bizi odasından kovdu. Bu süreçte iş yerime toplam 6 kez tutanak tutuldu ve yetkililer de bunu beni sıkıştırmak amacıyla yaptıklarını itiraf etti." diye konuştu.
BAŞKANIN BABASI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRÜ SAHNEYE ÇIKTI: "150 BİN DOLARA İNDİRDİLER"
Ali Rıza Akyüz ile geçen polemiğin ardından Bakırköy Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ve Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in dükkana geldiğini aktaran mağdur, Özdemir'in Ali Rıza Akyüz'ün çok fazla para istediğini söylediğini ve rüşveti 150 bin dolara indirdiğini beyan etti.
ERKAN GÜL
MECLİS ÜYESİNDEN ESNAFA TEHDİT VE ŞANTAJ
Ali Rıza Akyüz'ün başka bir soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine yerine belediye başkan yardımcısı olarak Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın ağabeyi Abdülhamit Pehlivan'ın göreve geldiğini belirten mağdur Rıdvan B., Erkan Gül ile tekrar görüşmesinde Gül'ün kendisine, 'Ali Rıza Akyüz'ün tutuklanmasının sebebi sensin, haber kanalında şov yaptın, senin oturduğun yeri biliyoruz, çocuklarını, ailenin ismini biliyoruz, kapıcının adını dahi biliyoruz' şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirtti.
Bakırköy Beledie Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu
RUHSATI 2026'DA ALABİLDİ, 12 İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yaşanan hukuksuzluklar ve baskılar sonrasında Teftiş Kurulu Başkanlığına dilekçe veren Rıdvan B.. 2026 yılında ruhsatı alabildi. Mağdur esnaf ifadesinde, aralarında Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, başkan yardımcıları Cemalettin Özdemir, Abdülhamit Pehlivan, Ali Rıza Akyüz, zabıta müdürü Ahmet Keküllüoğlu, başkanın babası Mustafa Özdemir, kentsel dönüşüm müdürü Fatih Özkan ve meclis üyesi Erkan Gül'ün de bulunduğu 12 kişi hakkında şikayetçi oldu.
TANIK DA RÜŞVET SARMALINI DOĞRULADI
Olay anında Rıdvan B.'nin yanında bulunan ve tanık olarak ifade veren Ahmet Y. de savcılığa verdiği beyanda rüşvet sarmalını bizzat doğruladı. Tanık ifadesinde Erkan Gül'ün ruhsat için 200 bin dolar ödenmesi gerektiğini açıkça söylediğini, Rıdvan B.'nin ise hukuksuz talebe karşı çıktığını tutanağa geçirdi. Tanık ayrıca, belediyedeki hakaretlere, zabıta baskılarına ve sonrasındaki tehditlere bizzat şahit olduğunu belirtti.
İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 39'u tutuklandı. Tutuklananların arasındaki 20 ismin Bakırköy Belediyesi bünyesinde görevli, 19'unun ise firma yetkilisi olduğu ortaya çıktı. Belediye başkan yardımcıları; Abdulhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz, Meclis Üyeleri; Mustafa Fazlıoğlu ile Erkan Gül, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan, Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz, Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, Destek Hizmetleri Müdürü Vekili Duygu Muş, Eski Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa, Belediye görevlileri; Berkay Biçer, Selin Çiftçi, Kaan Dengiz, Yüksel Ercan Akçabay, Ferhat Ferahi Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan ve Fen İşleri Müdürü Derya Güler 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklandı.