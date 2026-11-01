SON DAKİKA! Bakırköy’de 200 bin dolarlık rüşvet çarkı! Şok detaylara SABAH ulaştı: Kuaföre ölümlü tehdit: Rüşvet vermedim 6 kez dükkanı mühürlediler

TANIK DA RÜŞVET SARMALINI DOĞRULADI



Olay anında Rıdvan B.'nin yanında bulunan ve tanık olarak ifade veren Ahmet Y. de savcılığa verdiği beyanda rüşvet sarmalını bizzat doğruladı. Tanık ifadesinde Erkan Gül'ün ruhsat için 200 bin dolar ödenmesi gerektiğini açıkça söylediğini, Rıdvan B.'nin ise hukuksuz talebe karşı çıktığını tutanağa geçirdi. Tanık ayrıca, belediyedeki hakaretlere, zabıta baskılarına ve sonrasındaki tehditlere bizzat şahit olduğunu belirtti.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 39'u tutuklandı. Tutuklananların arasındaki 20 ismin Bakırköy Belediyesi bünyesinde görevli, 19'unun ise firma yetkilisi olduğu ortaya çıktı. Belediye başkan yardımcıları; Abdulhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz, Meclis Üyeleri; Mustafa Fazlıoğlu ile Erkan Gül, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan, Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz, Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, Destek Hizmetleri Müdürü Vekili Duygu Muş, Eski Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa, Belediye görevlileri; Berkay Biçer, Selin Çiftçi, Kaan Dengiz, Yüksel Ercan Akçabay, Ferhat Ferahi Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan ve Fen İşleri Müdürü Derya Güler 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklandı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör