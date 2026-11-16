Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması" programına katılıyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'nin her bir gencine selamlarımı gönderiyorum. Salonlara sığmayan coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha ülkemizin umudu olan göz aydınlığı siz değerli gençlerimizle bir arada olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu muhteşem toplantıyı düzenleyerek şahsımı siz genç arkadaşlarımla bir araya getiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyorum.

Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum. Türkiye'nin 81 ilindeki 208 üniversitesinde bir gencimize daha yardımcı olmak için mücadele veren ÜNİAK'lı gençlerimizle gurur duyuyorum.

MUHALEFETE TEPKİ: ONLAR GENÇLERİ PARAVAN OLARAK KULLANIYOR

(Muhalefete tepki) Onlar para kulelerini aklamak için gençleri paravan olarak kullanıyor. Onlar sırf kendi pisliklerini örtmek için gençlere adresi sokakları gösterdiler, biz gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğraşıyoruz.