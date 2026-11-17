AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ahmet Kaya'nın vefatının 26. yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir anma mesajı yayımladı.

Ahmet Kaya'nın eserleriyle milyonların ortak duygularına tercüman olduğunu belirten İnan, sanatçının yaşadığı acılara ve maruz kaldığı ayrımcılığa dikkat çekti.

"KÜRTÇE ŞARKI SÖYLEMEK İSTEDİĞİ İÇİN MARUZ BIRAKILDIĞI LİNCİ UNUTMADIK"

İnan, paylaşımında Ahmet Kaya'nın sanatının toplumun hafızasında bıraktığı derin izlere vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Kaya, bu toprakların hasretini ve umudunu sesiyle milyonların yüreğine taşıdı. Şarkılarında kendi hikâyemizi, memleket sevdamızı ve yüreğimizde sakladığımız özlemleri bulduk."

Sanatçının yaşadığı haksızlıkların unutulmadığını belirten İnan, mesajını şöyle sürdürdü:

"Kürtçe şarkı söylemek istediği için maruz bırakıldığı linci de yüreğine yüklenen gurbet acısını da unutmadık. Bir sanatçının diline, türkülerine ve kimliğine yönelen o tahammülsüzlüğü hafızamızdan çıkarmayacağız."

"KİMLİKLERİ ÜZERİNDEN AYRIŞTIRILMADIĞI BİR TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

Açıklamasında toplumsal birlik ve beraberlik mesajı veren AK Parti Genel Sekreteri İnan, Türkiye'de hiç kimsenin düşünceleri, dili veya kimliği nedeniyle ötekileştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İnan, "Biz, insanların türküleri ve şiirleri nedeniyle ötekileştirilmediği, düşünceleri yüzünden dışlanmadığı, kimlikleri üzerinden ayrıştırılmadığı bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz." dedi.

"BU ÜLKENİN HİÇBİR EVLADI KENDİ VATANINDA KENDİSİNİ YABANCI HİSSETMESİN"

İnan'ın açıklamasında öne çıkan bir diğer mesaj ise aidiyet ve eşit vatandaşlık vurgusu oldu.

"Bu ülkenin hiçbir evladı, kendi vatanında kendisini yabancı hissetmesin diye çalışıyoruz." ifadelerini kullanan İnan, mesajını Ahmet Kaya'yı rahmetle anarak tamamladı:

"Sesiyle hafızamızda, şarkılarıyla gönlümüzde yaşamaya devam eden Ahmet Kaya'yı vefatının 26. yılında rahmetle anıyorum."

EYYÜP KADİR İNAN'IN PAYLAŞIMININ TAM METNİ

"Ahmet Kaya, bu toprakların hasretini ve umudunu sesiyle milyonların yüreğine taşıdı.

Şarkılarında kendi hikâyemizi, memleket sevdamızı ve yüreğimizde sakladığımız özlemleri bulduk.

Kürtçe şarkı söylemek istediği için maruz bırakıldığı linci de yüreğine yüklenen gurbet acısını da unutmadık.

Bir sanatçının diline, türkülerine ve kimliğine yönelen o tahammülsüzlüğü hafızamızdan çıkarmayacağız.

Biz, insanların türküleri ve şiirleri nedeniyle ötekileştirilmediği, düşünceleri yüzünden dışlanmadığı, kimlikleri üzerinden ayrıştırılmadığı bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz.

Bu ülkenin hiçbir evladı, kendi vatanında kendisini yabancı hissetmesin diye çalışıyoruz.

Sesiyle hafızamızda, şarkılarıyla gönlümüzde yaşamaya devam eden Ahmet Kaya'yı vefatının 26. yılında rahmetle anıyorum."