Bakan Çiftçi, Ümit Özlale'nin POLSAN iddiasını yalanladı: Gerçeği yansıtmıyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) ilişkin iddialarına yanıt verdi. Ümit Özlale'nin vermiş olduğu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Çiftçi, "Biz POLSAN'ın polislerden kesilen paralarını birer emanet olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlar bize emanet." dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin POLSAN'a yönelik iddialarına yanıt verdi.
"Maalesef Sayın Ümit Özlale'nin vermiş olduğu bilgiler gerçeği yansıtmıyor." diyen Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"Biz POLSAN'ın polislerden kesilen paralarını birer emanet olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlar bize emanet. POLSAN'ın büyüklüğü yaklaşık 80 milyar lira civarında. Bu fonlarda değerlendirilen kısım 1 milyar lirasını teşkil ediyor, yani 80'de 1. Eğer bunların içerisinde ihmali, kusuru olan personelimiz de varsa onunla da ilgili zaten işlemi başlattık. Herhangi bir ihmali kusuru olan, Polis Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın bir zararı varsa ki zararı yok. Bir ihmali varsa, personelden kaynaklanan bir durum varsa onunla da ilgili gerekli işlemleri yapacağımızı ifade etmek istiyorum"