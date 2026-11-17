"Biz POLSAN'ın polislerden kesilen paralarını birer emanet olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlar bize emanet. POLSAN'ın büyüklüğü yaklaşık 80 milyar lira civarında. Bu fonlarda değerlendirilen kısım 1 milyar lirasını teşkil ediyor, yani 80'de 1. Eğer bunların içerisinde ihmali, kusuru olan personelimiz de varsa onunla da ilgili zaten işlemi başlattık. Herhangi bir ihmali kusuru olan, Polis Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın bir zararı varsa ki zararı yok. Bir ihmali varsa, personelden kaynaklanan bir durum varsa onunla da ilgili gerekli işlemleri yapacağımızı ifade etmek istiyorum"

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