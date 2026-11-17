Eğer bu tebligata rağmen bir işlem, bir ödeme, bir başvuru yapılmamışsa bu sefer olay esasında bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor. Burada ben özellikle söylemek istiyorum, bütün bu dediklerim yapılmış da vatandaşa yine bir şekliyle gitmişse biz de birebir takip ediyoruz ve bu sefer ilgili işletmeciye idari yaptırımlar uygulama noktasında da tasarrufta bulunuyoruz. Dolayısıyla bizim vatandaşımızdan beklediğimiz, otoyoldan geçtiğini, hesap bakiyesini bilmesi ama bunlar yoksa bizim bildirimlerimiz üzerine mutlaka gereğini yapması. Esasında SMS'le de e-Devlet üzerinden de bildiriyoruz. Bunları vatandaşlarımız takip ederse, biz de vatandaşımız da rahat etmiş olur."

"ARTIK SADECE İLGİLİNİN SORGULAMAYI YAPABİLMESİNE İMKAN TANIDIK"

Bakan Uraloğlu, vatandaşların daha önce herhangi bir plakaya yönelik sorgulama yapabildiklerini ancak yakın zamanda bu sistemin değiştiğini bildirerek, "Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) yapılan şikayetler üzerine incelemesi sonucu, bunun doğru olmadığı, kişisel verilerinin ihlal edildiği noktasında bir karar alması ve o kararı da bizlere bildirmesi sonucu biz mecburen artık sadece ilgilinin bu sorgulamayı yapabilmesine imkan tanımış olduk. Öncesinde KGM'nin, PTT'nin, işletmecilerin sistemlerinden bunu yapabilirken artık KVKK kararıyla biz e-Devlet üzerinden yaptırma uygulamasına başladık. Dolayısıyla burada vatandaşımızın bir alışkanlığı, bir geçiş süreci söz konusu olduğu için tekrar böyle bir gündem oluşmuş oldu." dedi. Uraloğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: