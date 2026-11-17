Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Bugünkü görüşmelerimizin bir diğer önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon süreciydi. Artık bölgede Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta terörün sorgulanması ve herkesin barış huzur içerisinde siyasal gündemine odaklanması önemli.

İsrail komşularına zarar vermek suretiyle kendi güvenliğini sağlayamayacağını artık idrak etmeli ve bu politikadan vazgeçmeli.

İttifakımızın kurumsallaşma süreci tamamlandığında bölgede barış isteyen uluslararası hukuka sahip diğer ülkeleri aramızda görmekten tabii ki memnuniyet duyacağız.

Mekke savunma ittifakına yakın ilgi barış odaklı çalışmalarımızın bölgede yaratabileceği olumlu etkinin açık bir göstergesidir. Hedefimiz bölgeye kalıcı barışı getirmek.

Türkiye-Suriye Üniversitesi'nin Şam'da kurulması konusunda mutabakata varıldı.

İran'ın artık daha fazla baskı altına alınmadan sorunları çözme iradesi göstermesi gerekiyor. Bölgedeki diğer ülkelerin kendini tehdit altında hissetmeden seyrüsefer emniyeti sağlamış bir şekilde normalliğe dönmemiz gerekiyor ve R4 bu konuda da çok ciddi önermeler getiriyor."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör